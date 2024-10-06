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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
ДАК 1904 - Жилина
ДАК 1904 - Жилина: обзор матча 06 октября 2024
ДАК 1904
06.10.2024, воскресенье, 19:00
Словакия. Найк Лига, 10 тур
0 : 3
Завершен
Жилина
9'
A. Kapralik
23'
Я. Минарик
70'
Д. Дуриш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ДАК 1904 - Жилина
85'
Замена
T. Hranica
️️️️
Д. Дуриш
82'
Желтая карточка
S. Kopásek
Желтая карточка
M. Brunetti
73'
71'
Замена
S. Kopásek
️️️️
K. Bari
71'
Замена
И. Биле
️️️️
P. Ilko
70'
ГОЛ! 0:3!
Д. Дуриш
Пас отдал
М. Сауэр
Замена
Р. Япи
️️️️
A. Mendez
68'
Замена
L. Bősze
️️️️
К. Херц
68'
61'
Желтая карточка
J. Willy Ndjeungoue
Желтая карточка
A. Mendez
51'
23'
ГОЛ! 0:2!
Я. Минарик
Пас отдал
М. Кацер
9'
ГОЛ! 0:1!
A. Kapralik
Пас отдал
М. Сауэр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ДАК 1904
1
Александар Попович
ВР
4
Марк Чингер
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
28
Alex Mendez
ЦЗ
17
Иоан Андзуана
ЦП
27
Милан Виталис
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
6
Махмуду Байо
ЦП
10
Аммар Рамадан
АП
46
Матей Труса
(К)
ЦФ
25
Mateus Brunetti
ЦФ
Жилина
30
Lubomír Belko
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
5
James Willy Ndjeungoue
ЦЗ
20
Kristian Bari
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Давид Дуриш
ЛВ
21
Марио Сауэр
ЦП
16
P. Ilko
ЦФ
17
Ян Минарик
ЦФ
66
Мирослав Кацер
(К)
ЦФ
20
Adrian Kapralik
ЦФ
ДАК 1904
1
Leandro Filipe
ВР
23
Пабло Ортис
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
13
Levente Bősze
ЦП
68
Máté Tuboly
ЦП
23
Жан Бернат
АП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
Жилина
1
Samuel Belanik
ВР
21
Timotej Hranica
ЦЗ
39
Samuel Kopásek
ЦЗ
4
Andrej Stojchevski
ЦП
11
Samuel Gidi
ЦП
29
Ив-Эрик Биле
ЦП
39
Денис Алиягич
ЦФ
3-4-1-2
1
Попович
4
Чингер
33
Качараба
28
17
Андзуана
24
Херц
6
Байо
27
Виталис
10
Рамадан
25
46
Труса
4-1-1-4
30
22
Пекарик
5
20
15
Губочан
21
Сауэр
29
Дуриш
20
66
Кацер
17
Минарик
16
28
27
Япи
27
Япи
28
24
Херц
13
13
24
Херц
29
Дуриш
21
21
29
Дуриш
20
39
39
20
16
29
Биле
29
Биле
16
Остались в запасе
ДАК 1904
Жилина
1
Leandro Filipe
ВР
23
Пабло Ортис
ЦЗ
68
Máté Tuboly
ЦП
23
Жан Бернат
АП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
1
Samuel Belanik
ВР
4
Andrej Stojchevski
ЦП
11
Samuel Gidi
ЦП
39
Денис Алиягич
ЦФ
Остались в запасе
1
Leandro Filipe
ВР
23
Пабло Ортис
ЦЗ
68
Máté Tuboly
ЦП
23
Жан Бернат
АП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
Остались в запасе
1
Samuel Belanik
ВР
4
Andrej Stojchevski
ЦП
11
Samuel Gidi
ЦП
39
Денис Алиягич
ЦФ
Статистика матча ДАК 1904 - Жилина
2
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
10
3
Нарушения
14
14
Количество передач
377
327
Сейвы
1
1
Точность передач %
77
72
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 17 тур
ДАК 1904
- : -
06.12.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 1
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Жилина
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Жилина
- : -
05.12.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Комарно
0 : 3
28.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Информация о матче
Главный судья:
Boris Marhefka, Slovakia
Стадион:
MOL Arena, Dunajska Streda
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