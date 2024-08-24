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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Жилина - Тренчин
Жилина - Тренчин: обзор матча 24 августа 2024
Жилина
24.08.2024, суббота, 21:30
Словакия. Найк Лига, 5 тур
4 : 1
Завершен
Тренчин
60'
М. Кацер
72'
Д. Яворчек
25'
Т. Губочан (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жилина - Тренчин
Замена
S. Kopásek
️️️️
K. Bari
89'
ГОЛ! 2:1!
Д. Яворчек
Пас отдал
М. Кацер
72'
Замена
Д. Дуриш
️️️️
P. Ilko
72'
Замена
Д. Яворчек
️️️️
T. Hranica
68'
ГОЛ! 1:1!
М. Кацер
Пас отдал
K. Bari
60'
39'
Красная карточка
А. Гайдош
34'
Желтая карточка
А. Гайдош
Желтая карточка
T. Hranica
30'
25'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Т. Губочан
15'
Желтая карточка
D. Bariš
8'
Желтая карточка
Л. Стойсавлевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жилина
30
Lubomír Belko
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
5
James Willy Ndjeungoue
ЦЗ
21
Timotej Hranica
ЦЗ
20
Kristian Bari
ЦЗ
11
Samuel Gidi
ЦП
29
Ив-Эрик Биле
ЦП
16
P. Ilko
ЦФ
20
Adrian Kapralik
ЦФ
66
Мирослав Кацер
(К)
ЦФ
17
Ян Минарик
ЦФ
Тренчин
1
Andrija Katić
ВР
8
Tadeas Hajovsky
ЦЗ
14
Якуб Голубек
ЦП
5
Rahim Ibrahim
ЦП
8
Артур Гайдош
ЦП
14
T. Bondarenko
ЦФ
11
Emma Uchegbu
ЦФ
7
Chinonso Emeka
ЦФ
7
Sunday Jude
ЦФ
27
Damian Bariš
(К)
ЦФ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
Жилина
1
Якуб Баджгонь
ВР
37
Доминик Яворчек
ЛЗ
5
Tomas Jasso
ЦЗ
13
Basirou Badjie
ЦЗ
39
Samuel Kopásek
ЦЗ
29
Давид Дуриш
ЛВ
21
Марио Сауэр
ЦП
39
Денис Алиягич
ЦФ
7
Frantisek Kosa
ЦФ
Тренчин
30
Matúš Sláviček
ВР
2
Samuel Bagín
ЦЗ
90
Hugo Pavek
ЦЗ
18
Armin Derlek
ЦП
6
S. Ben Sallam
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
21
Lukas Mikulaj
ЦФ
16
Ľuboš Praženka
ЦФ
19
Bright Donkor
ЦФ
4-2-4
30
15
Губочан
21
20
5
11
29
Биле
16
17
Минарик
66
Кацер
20
1-3-5
1
8
14
Голубек
5
8
Гайдош
11
55
Стойсавлевич
27
7
7
21
37
Яворчек
37
Яворчек
21
20
39
39
20
16
29
Дуриш
29
Дуриш
16
21
21
Остались в запасе
Жилина
Тренчин
1
Якуб Баджгонь
ВР
5
Tomas Jasso
ЦЗ
13
Basirou Badjie
ЦЗ
21
Марио Сауэр
ЦП
39
Денис Алиягич
ЦФ
7
Frantisek Kosa
ЦФ
30
Matúš Sláviček
ВР
2
Samuel Bagín
ЦЗ
90
Hugo Pavek
ЦЗ
18
Armin Derlek
ЦП
6
S. Ben Sallam
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
16
Ľuboš Praženka
ЦФ
19
Bright Donkor
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
Остались в запасе
1
Якуб Баджгонь
ВР
5
Tomas Jasso
ЦЗ
13
Basirou Badjie
ЦЗ
21
Марио Сауэр
ЦП
39
Денис Алиягич
ЦФ
7
Frantisek Kosa
ЦФ
Остались в запасе
30
Matúš Sláviček
ВР
2
Samuel Bagín
ЦЗ
90
Hugo Pavek
ЦЗ
18
Armin Derlek
ЦП
6
S. Ben Sallam
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
16
Ľuboš Praženka
ЦФ
19
Bright Donkor
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
Статистика матча Жилина - Тренчин
1
1
3
Всего ударов по воротам
24
3
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
13
1
Нарушения
12
15
Количество передач
529
265
Сейвы
1
4
Точность передач %
88
75
Удары мимо ворот
12
1
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
14
0
Удары из-за пределов штрафной
10
3
Матчи команд
Жилина
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Жилина
- : -
05.12.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Комарно
0 : 3
28.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
2 : 2
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
Информация о матче
Главный судья:
Igor Valent, Slovakia
Стадион:
Stadion MSK Zilina, Zilina
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