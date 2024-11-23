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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Араби - Аль-Духаиль
Аль-Араби - Аль-Духаиль: обзор матча 23 ноября 2024
Аль-Араби
23.11.2024, суббота, 15:00
Катар. Лига звезд, 10 тур
0 : 5
Завершен
Аль-Духаиль
5'
Х. Ахмед
9'
Л. Вериссимо
16'
Х. Ахмед
26'
Б. Бурижо
65'
Л. Альберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Араби - Аль-Духаиль
90'
+1
Желтая карточка
Л. Вериссимо
Красная карточка
Ю. Мсакни
84'
80'
Замена
A. El Sayed
️️️️
И. Мохаммед
76'
Замена
R. Al Abdulla
️️️️
А. Али
65'
ГОЛ! 0:5!
Л. Альберто
Пас отдал
А. Али
64'
Замена
A. Alahrak
️️️️
К. Будиаф
63'
Замена
Э. Жуниор
️️️️
М. Олунга
Замена
И. Лихаджи
️️️️
A. Marafee
46'
Замена
С. Вассим Кеддари
️️️️
А. Аль-Аелдин
41'
26'
ГОЛ! 0:4!
Б. Бурижо
Пас отдал
И. Мохаммед
16'
ГОЛ! 0:3!
Х. Ахмед
Пас отдал
А. Али
9'
ГОЛ! 0:2!
Л. Вериссимо
Пас отдал
Б. Бурижо
7'
Желтая карточка
К. Будиаф
5'
ГОЛ! 0:1!
Х. Ахмед
Пас отдал
Б. Бурижо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Араби
31
Jasem Adel Al Hail
ВР
19
A. Al Salati
ЦЗ
8
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
30
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
21
Abdullah Marafee
(К)
ЦП
8
Ahmed Doozandeh
ЦП
6
Luiz Junior
ЦП
40
Юссеф Мсакни
ЦП
10
Родри
АП
11
Язан Аль-Наймат
ЦФ
Главный тренер
Энтони Хадсон
Аль-Духаиль
1
Салах Закария
ВР
3
Хомам Ахмед
ЛЗ
5
Бассам аль-Рави
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
22
Ибраима Бамба
ОП
12
Карим Будиаф
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
18
Луис Альберто
АП
14
Майкл Олунга
ЦФ
11
Алмоез Али
(К)
ЦФ
77
Исмаил Мохаммед
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Аль-Араби
57
Махмуд Абунада
ВР
6
Мохамед Саид
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
13
Mohamed Alaaeldin
ЦЗ
90
Хассан Алаа Алдин
ЛВ
34
João Pedro
ЦП
47
Tamer Bouri
ЦП
2
Marwan Hassan
ЦП
4
Abdulrahman Anad
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
99
Rami Al Hamawendi
ЦФ
Аль-Духаиль
96
Amir Hassan
ВР
1
Bautista Burke
ВР
27
Mohamed Ayash
ЦЗ
12
Ahmed Al Minhali
ЦЗ
8
Эдмилсон Жуниор
ЦЗ
23
Ahmed El Sayed
ЦП
17
A. Alahrak
ЦФ
25
Mubark Shanan
ЦФ
29
Rashid Al Abdulla
ЦФ
3-4-2-1
31
19
8
Абдусаллам
22
Диалло
21
6
40
Мсакни
8
30
Аль-Аелдин
10
Родри
11
Аль-Наймат
3-1-2-1-3
1
Закария
5
аль-Рави
4
Вериссимо
3
Ахмед
22
Бамба
12
Будиаф
27
Бурижо
18
Альберто
77
Мохаммед
11
Али
14
Олунга
30
Аль-Аелдин
5
Кеддари
5
Кеддари
30
Аль-Аелдин
21
80
Лихаджи
80
Лихаджи
21
14
Олунга
8
Жуниор
8
Жуниор
14
Олунга
77
Мохаммед
23
23
77
Мохаммед
12
Будиаф
17
17
12
Будиаф
11
Али
29
29
11
Али
Остались в запасе
Аль-Араби
Аль-Духаиль
57
Махмуд Абунада
ВР
6
Мохамед Саид
ВР
13
Mohamed Alaaeldin
ЦЗ
34
João Pedro
ЦП
47
Tamer Bouri
ЦП
2
Marwan Hassan
ЦП
4
Abdulrahman Anad
ЦП
90
Хассан Алаа Алдин
ЛВ
99
Rami Al Hamawendi
ЦФ
Главный тренер
Энтони Хадсон
96
Amir Hassan
ВР
1
Bautista Burke
ВР
27
Mohamed Ayash
ЦЗ
12
Ahmed Al Minhali
ЦЗ
25
Mubark Shanan
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
57
Махмуд Абунада
ВР
6
Мохамед Саид
ВР
13
Mohamed Alaaeldin
ЦЗ
34
João Pedro
ЦП
47
Tamer Bouri
ЦП
2
Marwan Hassan
ЦП
4
Abdulrahman Anad
ЦП
90
Хассан Алаа Алдин
ЛВ
99
Rami Al Hamawendi
ЦФ
Остались в запасе
96
Amir Hassan
ВР
1
Bautista Burke
ВР
27
Mohamed Ayash
ЦЗ
12
Ahmed Al Minhali
ЦЗ
25
Mubark Shanan
ЦФ
Главный тренер
Энтони Хадсон
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Аль-Араби - Аль-Духаиль
1
2
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
7
12
Офсайды
1
3
Количество передач
404
586
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
92
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Шамаль
- : -
03.12.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 11 тур
Лусаил
2 : 0
27.11.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Гарафа
3 : 2
20.11.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Араби
2 : 2
06.11.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Араби
0 : 0
31.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Вакра
3 : 2
24.10.2026
Аль-Араби
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Сайлия
- : -
04.12.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Ахли
1 : 2
28.11.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Духаиль
1 : 2
20.11.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Гарафа
1 : 2
07.11.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
31.10.2026
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
24.10.2026
Лусаил
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