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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Арминия - Мюнхен 1860
Арминия - Мюнхен 1860: обзор матча 21 сентября 2024
Арминия
21.09.2024, суббота, 17:30
Германия. Третья Лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Мюнхен 1860
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Jonas Thomas Kersken
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
23
Луис Оппи
ЦЗ
28
Christopher Lannert
ЦП
13
Lukas Kunze
ЦП
38
Marius Wörl
ЦП
21
Stefano Russo
ЦП
14
Mael Corboz
ЦП
19
Maximilian Großer
ЦФ
49
Andre Becker
ЦФ
30
I. Young
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Мюнхен 1860
11
Rene Vollath
ВР
4
Jesper Verlaat
ЦЗ
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
39
Florian Bähr
ЦЗ
17
Morris Schröter
ЦЗ
2
Lukas Reich
ЦЗ
5
Торе Якобсен
ОП
36
Tunay Deniz
ЦП
17
Julian Guttau
ЦП
41
Соичиро Козуки
ПВ
34
Патрик Хобш
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
Арминия
18
Leo Oppermann
ВР
23
Leon Schneider
ЦЗ
36
Justin Lukas
ЦЗ
2
Felix Hagmann
ЦЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
37
Merveille Biankadi
ЦП
17
Kaito Mizuta
ЦФ
9
Julian Kania
ЦФ
27
Mika Schroers
ЦФ
Мюнхен 1860
1
Marco Hiller
ВР
16
Max Reinthaler
ЦЗ
18
Tim Kloss
ЦП
8
Давид Филипп
АП
21
Leroy Kwadwo
ЦФ
37
Marlon Frey
ЦФ
7
Eliot Muteba
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
30
Maximilian Wolfram
ЦФ
2-5-3
1
3
Феликс
23
Оппи
13
38
21
14
28
30
49
19
3-3-2-1-1
11
39
17
2
4
5
Якобсен
37
Шифферль
36
17
41
Козуки
34
Хобш
Остались в запасе
Арминия
Мюнхен 1860
18
Leo Oppermann
ВР
23
Leon Schneider
ЦЗ
36
Justin Lukas
ЦЗ
2
Felix Hagmann
ЦЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
37
Merveille Biankadi
ЦП
17
Kaito Mizuta
ЦФ
9
Julian Kania
ЦФ
27
Mika Schroers
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
1
Marco Hiller
ВР
16
Max Reinthaler
ЦЗ
18
Tim Kloss
ЦП
8
Давид Филипп
АП
21
Leroy Kwadwo
ЦФ
37
Marlon Frey
ЦФ
7
Eliot Muteba
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
30
Maximilian Wolfram
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
Остались в запасе
18
Leo Oppermann
ВР
23
Leon Schneider
ЦЗ
36
Justin Lukas
ЦЗ
2
Felix Hagmann
ЦЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
37
Merveille Biankadi
ЦП
17
Kaito Mizuta
ЦФ
9
Julian Kania
ЦФ
27
Mika Schroers
ЦФ
Остались в запасе
1
Marco Hiller
ВР
16
Max Reinthaler
ЦЗ
18
Tim Kloss
ЦП
8
Давид Филипп
АП
21
Leroy Kwadwo
ЦФ
37
Marlon Frey
ЦФ
7
Eliot Muteba
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
30
Maximilian Wolfram
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Главный тренер
Маркус Каучински
Статистика матча Арминия - Мюнхен 1860
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ферль
3 : 0
16.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 37 тур
Мюнхен 1860
1 : 2
09.05.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 36 тур
Швайнфурт 05
1 : 1
02.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 35 тур
Мюнхен 1860
3 : 2
25.04.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 34 тур
Саарбрюккен
0 : 0
18.04.2026
Мюнхен 1860
Информация о матче
Главный судья:
Nico Fuchs, Germany
Стадион:
Schüco-Arena, Bielefeld
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