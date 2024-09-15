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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Эрцгебирге - Арминия
Эрцгебирге - Арминия: обзор матча 15 сентября 2024
Эрцгебирге
15.09.2024, воскресенье, 14:30
Германия. Третья Лига, 5 тур
1 : 3
Завершен
Арминия
27'
M. Stefaniak (П)
55'
S. Russo
61'
M. Corboz
78'
M. Wörl
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эрцгебирге - Арминия
90'
+1
Замена
L. Schneider
️️️️
F. Hagmann
Замена
O. Sijarić
️️️️
B. Tashchy
85'
Замена
W. Kallenbach
️️️️
M. Stefaniak
85'
78'
ГОЛ! 1:3!
M. Wörl
Пас отдал
M. Schroers
67'
Желтая карточка
I. Young
Замена
P. Fallmann
️️️️
M. Burghardt
64'
Замена
S. Seitz
️️️️
M. Clausen
64'
61'
ГОЛ! 1:2!
M. Corboz
55'
ГОЛ! 1:1!
S. Russo
53'
Замена
M. Schroers
️️️️
Н. Саренрен-Баце
53'
Замена
M. Wörl
️️️️
L. Kunze
Замена
L. Rosenlöcher
️️️️
K. Jakob
50'
46'
Замена
️️️️
M. Biankadi
46'
Замена
I. Young
️️️️
K. Mizuta
36'
Желтая карточка
Л. Оппи
ГОЛ с пенальти! 1:0!
M. Stefaniak
27'
25'
Желтая карточка
M. Großer
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эрцгебирге
1
Martin Männel
ВР
23
Anthony Barylla
ЦЗ
26
Kilian Jakob
ЦЗ
46
Tim Hoffmann
ЦЗ
21
Maxim Burghardt
ЦЗ
30
Ali Loune
ЦП
21
Mika Clausen
ЦП
20
Mirnes Pepic
ЦФ
14
Borys Tashchy
ЦФ
34
Marvin Stefaniak
ЦФ
15
M. Bar
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
Арминия
1
Jonas Thomas Kersken
ВР
2
Felix Hagmann
ЦЗ
23
Луис Оппи
ЦЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
37
Merveille Biankadi
ЦП
28
Christopher Lannert
ЦП
21
Stefano Russo
ЦП
14
Mael Corboz
ЦП
13
Lukas Kunze
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
49
Andre Becker
ЦФ
17
Kaito Mizuta
ЦФ
19
Maximilian Großer
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Эрцгебирге
22
Louis Lord
ВР
28
Pascal Fallmann
ЦЗ
24
Steffen Nkansah
ЦЗ
19
Linus Rosenlöcher
ЦЗ
12
Franco Schädlich
ЦЗ
7
Sean Seitz
ЦП
20
Джона Фабиш
ЦП
17
Omar Sijarić
ЦП
18
William Kallenbach
ЦФ
Арминия
18
Leo Oppermann
ВР
36
Justin Lukas
ЦЗ
23
Leon Schneider
ЦЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
38
Marius Wörl
ЦП
30
I. Young
ЦФ
9
Julian Kania
ЦФ
27
Mika Schroers
ЦФ
4-2-4
1
23
46
21
26
30
21
20
15
34
14
3-5-1-3
1
2
23
Оппи
3
Феликс
37
21
14
13
28
37
Саренрен-Баце
19
17
49
21
28
28
21
26
19
19
26
21
7
7
21
14
17
17
14
34
18
18
34
2
23
23
2
13
38
38
13
17
30
30
17
37
Саренрен-Баце
27
27
37
Саренрен-Баце
Остались в запасе
Эрцгебирге
Арминия
22
Louis Lord
ВР
24
Steffen Nkansah
ЦЗ
12
Franco Schädlich
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
Главный тренер
Йенс Хартель
18
Leo Oppermann
ВР
36
Justin Lukas
ЦЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
9
Julian Kania
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Остались в запасе
22
Louis Lord
ВР
24
Steffen Nkansah
ЦЗ
12
Franco Schädlich
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
Остались в запасе
18
Leo Oppermann
ВР
36
Justin Lukas
ЦЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
9
Julian Kania
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
Главный тренер
Ульрих Форте
Статистика матча Эрцгебирге - Арминия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 38 тур
Швайнфурт 05
2 : 4
16.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
0 : 0
08.05.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ингольштадт
3 : 5
03.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 35 тур
Эрцгебирге
2 : 2
25.04.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 34 тур
Штутгарт II
2 : 2
19.04.2026
Эрцгебирге
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Главный судья:
Florian Heft, Germany
Стадион:
Эрцгебиргштадион
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