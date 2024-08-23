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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Родез - Метц
Родез - Метц: обзор матча 23 августа 2024
Родез
23.08.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 2 тур
1 : 3
Завершен
Метц
59'
В. Юнусса
1'
Ш. Сабали
30'
Ш. Сабали
44'
А. Нгуямса (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родез - Метц
89'
Желтая карточка
Ф. Канде
82'
Желтая карточка
А. Атта
82'
Замена
M. Bokele Mputu
️️️️
И. Сане
74'
Желтая карточка
Г. Эйн
73'
Замена
А. Атта
️️️️
А. Джаллоу
73'
Замена
П. Амаду Диалло
️️️️
Ш. Сабали
Замена
М. Ачи
️️️️
G. Haag
71'
Замена
C. Doumbia
️️️️
А. Абдалла
71'
Замена
Y. Verdier
️️️️
M. Bouchouari
60'
Замена
Д. Мазу-Сако
️️️️
В. Таиби
60'
Замена
И. Бальде
️️️️
Т. Нкада
60'
ГОЛ! 1:3!
В. Юнусса
Пас отдал
G. Haag
59'
54'
Пенальти не реализован!
И. Сане
Вторая желтая
Д. Жан
45'
+4
Желтая карточка
Д. Жан
45'
+1
44'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
А. Нгуямса
Желтая карточка
G. Haag
37'
30'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Сабали
Пас отдал
И. Сане
15'
Желтая карточка
М. Колен
1'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Сабали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
4
Стон Мамбо
ЦЗ
24
Loni Quenabio
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
7
Дани Жан
ЛВ
23
Вилитти Юнусса
ОП
81
Giovanni Haag
(К)
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
23
Тимоти Нкада
ЦФ
97
Аким Абдалла
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
(К)
ЛЗ
5
Фали Канде
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
8
Жесси Деменге
ЦП
30
Аблайе Джаллоу
ЦП
7
Шейх Сабали
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
7
Ибу Сане
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Родез
77
Лионель М'Паси
ВР
12
Cheick Doumbia
ЦЗ
21
Joris Chougrani
ЦЗ
11
Мохамед Ачи
ЦП
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
18
Ибраима Бальде
ЦФ
26
Yannis Verdier
ЦФ
Метц
61
Pape Sy
ВР
72
Садибу Сане
ЦЗ
18
Абу Ло
ЦЗ
19
Папа Амаду Диалло
ЛВ
14
Артюр Атта
ОП
15
Joseph N'Duquidi
ЦП
19
Morgan Bokele Mputu
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Сибуа
11
4
Мамбо
24
6
Нгуямса
23
Юнусса
81
7
Жан
8
Таиби
97
Абдалла
23
Нкада
3-2-3-1-1
90
Окиджа
14
Удоль
2
Колен
8
Траоре
52
Куао
5
Канде
8
Деменге
30
Джаллоу
7
Сабали
7
Эйн
7
Сане
97
Абдалла
12
12
97
Абдалла
81
11
Ачи
11
Ачи
81
8
Таиби
49
Мазу-Сако
49
Мазу-Сако
8
Таиби
23
Нкада
18
Бальде
18
Бальде
23
Нкада
11
26
26
11
30
Джаллоу
14
Атта
14
Атта
30
Джаллоу
7
Сабали
19
Диалло
19
Диалло
7
Сабали
7
Сане
19
19
7
Сане
Остались в запасе
Родез
Метц
77
Лионель М'Паси
ВР
21
Joris Chougrani
ЦЗ
Главный тренер
Дидье Сантини
61
Pape Sy
ВР
72
Садибу Сане
ЦЗ
18
Абу Ло
ЦЗ
15
Joseph N'Duquidi
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
77
Лионель М'Паси
ВР
21
Joris Chougrani
ЦЗ
Остались в запасе
61
Pape Sy
ВР
72
Садибу Сане
ЦЗ
18
Абу Ло
ЦЗ
15
Joseph N'Duquidi
ЦП
Главный тренер
Дидье Сантини
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Родез - Метц
2
1
4
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
3
Нарушения
14
12
Офсайды
1
3
Количество передач
328
581
Сейвы
2
3
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
8
0
Матчи команд
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Главный судья:
Ромен Лиссорж
Стадион:
Stade Paul Lignon, Rodez
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