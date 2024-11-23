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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Серкль Брюгге
Стандард - Серкль Брюгге: обзор матча 23 ноября 2024
Стандард
23.11.2024, суббота, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Серкль Брюгге
57'
А. Зекири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Серкль Брюгге
Замена
С. Александропулос
️️️️
И. Камара
90'
+1
85'
Замена
К. Олаигбе
️️️️
Т. Сомерс
Замена
М. Булат
️️️️
Д. Эккерт
83'
77'
Замена
А. Франсис
️️️️
Х. ван дер Брюгген
77'
Замена
E.
️️️️
L. Agyekum
Замена
М. Бадамоси
️️️️
А. Зекири
75'
68'
Замена
П. Бруннер
️️️️
Ф. Аугусто
ГОЛ! 1:0!
А. Зекири
Пас отдал
И. Камара
57'
46'
Замена
А. Минда
️️️️
Ф. Назинью
42'
Желтая карточка
К. Данке
6'
Желтая карточка
Ф. Назинью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
25
Ибе Хаутекит
ЦЗ
18
Генри Лоуренс
ПЗ
13
Марлон Фосси
ПЗ
7
Илай Камара
ПАЗ
21
Исаак Прайс
ЦП
21
Эйден О'Нил
(К)
ЦП
14
Léandre Kuavita
ЦП
9
Анди Зекири
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
5
Эммануэль Каку
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
24
Тибо Сомерс
(К)
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
77
Lawrence Agyekum
ЦП
5
Эдгарас Уткус
ЦП
9
Кевен Данке
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Стандард
29
Дан Диркс
ЦЗ
19
Виктор Джуканович
ЛВ
5
Марко Булат
ОП
31
Rabby Mateta Pepa
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
55
Brahim Ghalidi
ЦФ
21
Soufiane Benjdida
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Серкль Брюгге
89
Элой Ром
ВР
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
8
Erick
ЦП
27
Nils De Wilde
ЦП
17
Абу Франсис
АП
27
Алан Минда
ПВ
21
Маламин Эфекеле
ПВ
29
Парис Бруннер
ЦФ
4-1-3-2
16
Бодар
18
Лоуренс
44
Шутало
25
Хаутекит
13
Фосси
7
Камара
21
Прайс
21
О'Нил
14
10
Эккерт
9
Зекири
4-1-2-1-2
26
Делань
15
Магне
13
Мянго
5
Каку
20
Назинью
28
ван дер Брюгген
77
5
Уткус
24
Сомерс
9
Аугусто
9
Данке
10
Эккерт
5
Булат
5
Булат
10
Эккерт
7
Камара
14
Александропулос
14
Александропулос
7
Камара
9
Зекири
19
Бадамоси
19
Бадамоси
9
Зекири
77
8
8
77
28
ван дер Брюгген
17
Франсис
17
Франсис
28
ван дер Брюгген
24
Сомерс
11
Олаигбе
11
Олаигбе
24
Сомерс
20
Назинью
27
Минда
27
Минда
20
Назинью
9
Аугусто
29
Бруннер
29
Бруннер
9
Аугусто
Остались в запасе
Стандард
Серкль Брюгге
29
Дан Диркс
ЦЗ
31
Rabby Mateta Pepa
ЦП
19
Виктор Джуканович
ЛВ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
55
Brahim Ghalidi
ЦФ
21
Soufiane Benjdida
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
89
Элой Ром
ВР
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
27
Nils De Wilde
ЦП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
29
Дан Диркс
ЦЗ
31
Rabby Mateta Pepa
ЦП
19
Виктор Джуканович
ЛВ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
55
Brahim Ghalidi
ЦФ
21
Soufiane Benjdida
ЦФ
Остались в запасе
89
Элой Ром
ВР
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
27
Nils De Wilde
ЦП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
Главный тренер
Иван Леко
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Стандард - Серкль Брюгге
2
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
11
11
Офсайды
3
0
Количество передач
334
428
Сейвы
4
4
Точность передач %
62
62
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
0.94
1.37
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Беверен
- : -
12.12.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Simon Bourdeaud'hui, Belgium
Стадион:
Морис Дюфрасне
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