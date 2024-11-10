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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Генк
Юнион СЖ - Генк: обзор матча 10 ноября 2024
Юнион СЖ
10.11.2024, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
4 : 0
Завершен
Генк
5'
Л. Лапуссен
45+1'
Д. Промис
51'
Н. Садики
64'
Д. Промис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Генк
Замена
К. ван де Перре
️️️️
Ш. Ванхутте
86'
82'
Замена
N. Adedeji-Sternberg
️️️️
К. Бонсу Баа
82'
Замена
Х. О
️️️️
Т. Арокодаре
Замена
У. Нианг
️️️️
К. Мак Аллистер
82'
74'
Желтая карточка
Т. Арокодаре
Желтая карточка
К. Берджесс
73'
Замена
С. Буфал
️️️️
Л. Амани
66'
Замена
М. Фусейни
️️️️
Д. Промис
66'
ГОЛ! 4:0!
Д. Промис
Пас отдал
Р. Сайкс
64'
59'
Замена
К. Карецас
️️️️
I. Sory Bangoura
57'
Желтая карточка
Х. ван Кромбрадж
56'
Желтая карточка
Б. Хейнен
Желтая карточка
К. Мачида
55'
51'
Желтая карточка
М. Садик
ГОЛ! 3:0!
Н. Садики
51'
ГОЛ! 2:0!
Д. Промис
Пас отдал
Л. Лапуссен
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Л. Лапуссен
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К)
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
10
Лазаре Амани
ЦП
12
Дэвид Промис
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
6
Матте Сметс
ОП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
21
Ibrahima Sory Bangoura
ЦП
8
Брайан Хейнен
(К)
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
14
Ярне Стекерс
АП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Юнион СЖ
1
Вик Шамбаре
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
22
Усейну Нианг
ЦП
6
Камил ван де Перре
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
25
Анан Халаили
ПВ
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
Генк
82
Olivier Vliegen
ВР
28
Lucca Kiaba Mounganga
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
19
Константинос Карецас
ЦП
8
Thomas Claes
ЦП
27
Кен Нкуба
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
3-3-1-1-2
49
Морис
28
Мачида
5
Мак Аллистер
27
Садики
16
Берджесс
34
Ванхутте
26
Сайкс
10
Амани
94
Лапуссен
29
Иванович
12
Промис
3-1-4-1-1
1
ван Кромбрадж
7
Эль Уахди
15
Садик
18
Кайембе
6
Сметс
21
8
Хейнен
17
Грошовски
22
Бонсу Баа
14
Стекерс
99
Арокодаре
5
Мак Аллистер
22
Нианг
22
Нианг
5
Мак Аллистер
34
Ванхутте
6
ван де Перре
6
ван де Перре
34
Ванхутте
10
Амани
17
Буфал
17
Буфал
10
Амани
12
Промис
16
Фусейни
16
Фусейни
12
Промис
21
19
Карецас
19
Карецас
21
99
Арокодаре
9
О
9
О
99
Арокодаре
22
Бонсу Баа
32
32
22
Бонсу Баа
Остались в запасе
Юнион СЖ
Генк
1
Вик Шамбаре
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
25
Анан Халаили
ПВ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
82
Olivier Vliegen
ВР
28
Lucca Kiaba Mounganga
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
8
Thomas Claes
ЦП
27
Кен Нкуба
ПВ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
25
Анан Халаили
ПВ
Остались в запасе
82
Olivier Vliegen
ВР
28
Lucca Kiaba Mounganga
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
8
Thomas Claes
ЦП
27
Кен Нкуба
ПВ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Юнион СЖ - Генк
2
4
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
5
Нарушения
15
11
Количество передач
275
655
Сейвы
4
3
Точность передач %
75
87
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
13
11
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.66
0.64
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
3 : 3
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
3 : 3
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ламбрехтс
(Левен)
Стадион:
Stade Joseph Marien, Saint-Gilles
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