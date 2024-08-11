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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Брюгге
Генк - Брюгге: обзор матча 11 августа 2024
Генк
11.08.2024, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
3 : 2
Завершен
Брюгге
68'
Я. Стекерс (П)
83'
Т. Арокодаре
90+4'
П. Грошовски
45'
А. Сков Ольсен
60'
А. Сков Ольсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Брюгге
Желтая карточка
Ж. Кайембе
90'
+12
Замена
М. МакКензи
️️️️
Я. Стекерс
90'
+11
ГОЛ! 3:2!
П. Грошовски
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
Т. Арокодаре
Пас отдал
Я. Стекерс
83'
82'
Замена
А. Яшари
️️️️
Р. Онидика
74'
Желтая карточка
Х. Цолис
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Я. Стекерс
68'
66'
Замена
М. Скурась
️️️️
А. Нуса
66'
Замена
Х. Цолис
️️️️
А. Сков Ольсен
65'
Замена
Ф. Хутгла
️️️️
Г. Нильссон
65'
Замена
Х. Сейс
️️️️
У. Сике
Замена
З. Эль Уахди
️️️️
К. Нкуба
64'
Замена
К. Карецас
️️️️
Н. Саттльбергер
64'
Замена
Б. Хейнен
️️️️
J. Ndenge Kongolo
64'
60'
ГОЛ! 0:2!
А. Сков Ольсен
45'
ГОЛ! 0:1!
А. Сков Ольсен
Пас отдал
А. Нуса
Желтая карточка
К. Нкуба
38'
16'
Желтая карточка
У. Ветлесен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
15
Муджаид Садик
(К)
ЦЗ
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
6
Матте Сметс
ОП
24
Николас Саттльбергер
ОП
17
Патрик Грошовски
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
14
Ярне Стекерс
АП
27
Кен Нкуба
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
25
Рафаэль Онидика
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Генк
39
Майк Пендерс
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
19
Константинос Карецас
ЦП
21
Ibrahima Sory Bangoura
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
9
Хен-Гю О
ЦФ
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
24
Саид Ромеро
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
22
Михал Скурась
ЛВ
14
Ардон Яшари
ОП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
17
Ромео Вермант
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
3-2-2-2-1
1
ван Кромбрадж
18
Кайембе
44
15
Садик
6
Сметс
24
Саттльбергер
17
Грошовски
22
Бонсу Баа
14
Стекерс
27
Нкуба
99
Арокодаре
3-1-3-2-1
22
Миньоле
41
Сике
4
Ордоньес
44
Мехеле
25
Онидика
29
Де Куйпер
10
Ветлесен
20
Ванакен
70
Сков Ольсен
7
Нуса
9
Нильссон
14
Стекерс
3
МакКензи
3
МакКензи
14
Стекерс
27
Нкуба
7
Эль Уахди
7
Эль Уахди
27
Нкуба
44
8
Хейнен
8
Хейнен
44
24
Саттльбергер
19
Карецас
19
Карецас
24
Саттльбергер
41
Сике
65
Сейс
65
Сейс
41
Сике
25
Онидика
14
Яшари
14
Яшари
25
Онидика
70
Сков Ольсен
17
Цолис
17
Цолис
70
Сков Ольсен
7
Нуса
22
Скурась
22
Скурась
7
Нуса
9
Нильссон
9
Хутгла
9
Хутгла
9
Нильссон
Остались в запасе
Генк
Брюгге
39
Майк Пендерс
ВР
21
Ibrahima Sory Bangoura
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
9
Хен-Гю О
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
29
Нордин Жекерс
ВР
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
17
Ромео Вермант
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Остались в запасе
39
Майк Пендерс
ВР
21
Ibrahima Sory Bangoura
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
9
Хен-Гю О
ЦФ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
17
Ромео Вермант
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Ники Хайен
Статистика матча Генк - Брюгге
2
2
Всего ударов по воротам
14
17
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
10
4
Офсайды
3
1
Количество передач
521
441
Сейвы
5
4
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
2.33
2.1
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Laforge, Belgium
Стадион:
Цегека Арена
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