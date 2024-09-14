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Расписание матчей
Молдова. Суперлига
Милсами - Дачия
Милсами - Дачия: обзор матча 14 сентября 2024
Милсами
14.09.2024, суббота, 17:00
Молдова. Суперлига, 6 тур
7 : 0
Завершен
Дачия
Матч
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Личные встречи
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Коэффициенты
Статистика матча Милсами - Дачия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Милсами
Лига конференций, 1 раунд
Милсами
0 : 1
16.07.2026
Вележ
Лига конференций, 1 раунд
Вележ
1 : 1
09.07.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Милсами
0 : 0
17.05.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Дачия
1 : 2
09.05.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Милсами
0 : 3
02.05.2026
Петрокуб
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Бельцы
0 : 0
17.05.2026
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Дачия
1 : 2
09.05.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Шериф
2 : 1
03.05.2026
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 7 тур
Дачия
0 : 3
25.04.2026
Зимбру
Молдова. Суперлига. Весна, 6 тур
Дачия
1 : 2
18.04.2026
Петрокуб
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Дачия
«Милсами» – «КуПС»: прогноз на матч 15 июля с 66% вероятностью захода ставки
2025.07.14 14:30
Прогноз на точный счeт матча «Милсами» – «КуПС»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
2025.07.14 12:45
КуПС – «Милсами»: прогноз на матч 8 июля с 65% вероятностью захода ставки
2025.07.07 12:14
Прогноз на точный счет матча КуПС – «Милсами»: Лига чемпионов, 8 июля 2025
2025.07.07 08:56
Роналду позвали вернуться в Европу
2025.01.06 22:33
8
«Милсами» – «КуПС»: прогноз на матч 15 июля с 66% вероятностью захода ставки
2025.07.14 14:30
Прогноз на точный счeт матча «Милсами» – «КуПС»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
2025.07.14 12:45
КуПС – «Милсами»: прогноз на матч 8 июля с 65% вероятностью захода ставки
2025.07.07 12:14
Прогноз на точный счет матча КуПС – «Милсами»: Лига чемпионов, 8 июля 2025
2025.07.07 08:56
Жигулев: «В Молдавии более боевой чемпионат, чем в России»
2017.05.16 09:04
11
Роналду позвали вернуться в Европу
2025.01.06 22:33
8
Товарищеский матч. «Крылья Советов» уступили «Дачии»
2016.02.19 20:20
Стали известны соперники «Крыльев Советов» на сборе в Испании
2016.02.14 11:35
Армавирское «Торпедо» объявило имена новичков
2016.02.07 06:20
1
Товарищеский матч. ЦСКА одержал уверенную победу над «Дачией»
2016.02.06 15:35
2
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