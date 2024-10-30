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Расписание матчей
Молдова. Суперлига
Милсами - Петрокуб
Милсами - Петрокуб: обзор матча 30 октября 2024
Милсами
30.10.2024, среда, 18:00
Молдова. Суперлига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Петрокуб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Милсами - Петрокуб
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Милсами
Лига конференций, 1 раунд
Милсами
0 : 1
16.07.2026
Вележ
Лига конференций, 1 раунд
Вележ
1 : 1
09.07.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Милсами
0 : 0
17.05.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Дачия
1 : 2
09.05.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Милсами
0 : 3
02.05.2026
Петрокуб
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
3 : 3
30.07.2026
Борац
Лига конференций, 2 раунд
Борац
3 : 0
23.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Эгнатия
6 : 1
15.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Петрокуб
1 : 1
08.07.2026
Эгнатия
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
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2017.05.16 09:04
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«Петрокуб» – «Борац»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
Вратарь Молдавии рассказал о самочувствии после 1:11
2025.09.10 23:51
2
Стало известно, с какой целью сборная Норвегии забила 11 Молдавии
2025.09.10 23:19
6
«Сабах» – «Петрокуб»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 8.50
2025.07.31 08:17
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2025.07.16 13:13
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