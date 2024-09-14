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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Порт Вейл - Честерфилд
Порт Вейл - Честерфилд: обзор матча 14 сентября 2024
Порт Вейл
14.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Честерфилд
11'
И. Числетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порт Вейл - Честерфилд
Желтая карточка
R. Paton
90'
+5
Замена
Т. Санг
️️️️
К. Джон
89'
Замена
R. Croasdale
️️️️
G. Byers
89'
Желтая карточка
Д. Стокли
84'
Желтая карточка
Л. Толай
83'
83'
Замена
H. Araujo
️️️️
О. Бэнкс
82'
Замена
M. Jacobs
️️️️
Д. Маркандай
Замена
R. Richards
️️️️
Б. Бейкер-Боайти
76'
Замена
R. Paton
️️️️
И. Числетт
76'
Желтая карточка
К. Джон
75'
64'
Замена
L. Mandeville
️️️️
J. Berry
Замена
B. Heneghan
️️️️
Д. Дебра
55'
45'
+3
Замена
K. Drummond
️️️️
У. Григг
Желтая карточка
Б. Гэррити
44'
Желтая карточка
И. Числетт
15'
ГОЛ! 1:0!
И. Числетт
Пас отдал
Л. Толай
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
15
Джесси Дебра
ЦЗ
2
Кайл Джон
ПЗ
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
28
Brandon Cover
ЦП
7
George Byers
ЦП
8
Бен Гэррити
(К)
ЦП
23
Итан Числетт
АП
9
Лорент Толай
ЦФ
5
Connor Hall
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Честерфилд
23
Ryan Boot
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
30
Devan Tanton
ЦЗ
4
Том Нэйлор
(К)
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
28
Олли Бэнкс
ЦП
14
Jenson Metcalfe
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
17
Armando Dobra
ЦФ
28
James Berry
ЦФ
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
Порт Вейл
13
Бен Амос
ВР
44
Ben Heneghan
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
99
Ruari Paton
ЦФ
31
Rico Richards
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
29
Антуан Хакфорд
ЦФ
Честерфилд
31
Макс Томпсон
ВР
24
Harvey Araujo
ЦЗ
12
Tyrone Williams
ЦЗ
35
Майк Джонс
ЦП
17
M. Jacobs
ЦП
15
Kane Drummond
ЦФ
7
Liam Mandeville
ЦФ
2-3-2-3
1
Рипли
15
Дебра
2
Джон
28
7
8
Гэррити
37
Бейкер-Боайти
23
Числетт
9
Стокли
5
9
Толай
4-2-1-3
23
30
4
Нэйлор
22
Данкли
19
Гордон
28
Бэнкс
14
24
Маркандай
28
Григг
28
17
15
Дебра
44
44
15
Дебра
2
Джон
10
Санг
10
Санг
2
Джон
23
Числетт
99
99
23
Числетт
37
Бейкер-Боайти
31
31
37
Бейкер-Боайти
7
18
18
7
28
Бэнкс
24
24
28
Бэнкс
24
Маркандай
17
17
24
Маркандай
28
Григг
15
15
28
Григг
28
7
7
28
Остались в запасе
Порт Вейл
Честерфилд
13
Бен Амос
ВР
29
Антуан Хакфорд
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
31
Макс Томпсон
ВР
12
Tyrone Williams
ЦЗ
35
Майк Джонс
ЦП
Главный тренер
Джеймс Роу
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
29
Антуан Хакфорд
ЦФ
Остались в запасе
31
Макс Томпсон
ВР
12
Tyrone Williams
ЦЗ
35
Майк Джонс
ЦП
Главный тренер
Энди Кросби
Главный тренер
Джеймс Роу
Статистика матча Порт Вейл - Честерфилд
6
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
17
10
Офсайды
1
0
Количество передач
351
550
Сейвы
0
3
Точность передач %
74
80
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 18 тур
Кроули Таун
- : -
01.12.2026
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Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
3 : 2
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 18 тур
Честерфилд
- : -
01.12.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
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0 : 2
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Информация о матче
Посещаемость:
7976
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