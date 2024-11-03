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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Аталанта
Наполи - Аталанта: обзор матча 03 ноября 2024
Наполи
03.11.2024, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 3
Завершен
Аталанта
10'
А. Лукман
31'
А. Лукман
90+2'
М. Ретеги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Аталанта
90'
+4
Желтая карточка
М. Ретеги
90'
+4
Желтая карточка
Б. Джимсити
Желтая карточка
П. Маццокки
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
М. Ретеги
Пас отдал
Р. Белланова
82'
Замена
М. Брешианини
️️️️
М. Пашалич
82'
Замена
Р. Белланова
️️️️
Д. Дзаппакоста
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
М. Оливера
76'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Р. Лукаку
76'
76'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
А. Лукман
76'
Замена
М. Ретеги
️️️️
Ш. Де Кетеларе
Замена
Д. Нерес
️️️️
Х. Кварацхелия
71'
71'
Замена
О. Коссуну
️️️️
С. Колашинац
65'
Желтая карточка
С. Колашинац
Замена
Д. Распадори
️️️️
Б. Гилмор
62'
Замена
С. Нгонг
️️️️
М. Политано
62'
31'
ГОЛ! 0:2!
А. Лукман
Пас отдал
Ш. Де Кетеларе
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Лукман
Пас отдал
Ш. Де Кетеларе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К)
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
19
Берат Джимсити
(К)
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Наполи
1
Элия Каприле
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
7
Давид Нерес
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Аталанта
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
55
Сулемана
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
2
Марко Палестра
ПВ
32
Матео Ретеги
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
17
Оливера
13
Ррахмани
4
Буонджорно
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
6
Гилмор
8
Мактоминей
7
Кварацхелия
21
Политано
9
Лукаку
3-3-1-2-1
29
Карнесекки
23
Колашинац
19
Джимсити
4
Хин
77
Дзаппакоста
15
де Рон
13
Руджери
13
Эдерсон
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
11
Лукман
17
Оливера
37
Спинаццола
37
Спинаццола
17
Оливера
7
Кварацхелия
7
Нерес
7
Нерес
7
Кварацхелия
21
Политано
16
Нгонг
16
Нгонг
21
Политано
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
6
Гилмор
18
Распадори
18
Распадори
6
Гилмор
23
Колашинац
31
Коссуну
31
Коссуну
23
Колашинац
77
Дзаппакоста
16
Белланова
16
Белланова
77
Дзаппакоста
8
Пашалич
4
Брешианини
4
Брешианини
8
Пашалич
11
Лукман
10
Самарджич
10
Самарджич
11
Лукман
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
32
Ретеги
17
Де Кетеларе
Остались в запасе
Наполи
Аталанта
1
Элия Каприле
ВР
14
Никита Контини
ВР
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
10
Николо Дзаньоло
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Элия Каприле
ВР
14
Никита Контини
ВР
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
10
Николо Дзаньоло
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Наполи - Аталанта
1
3
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
8
Офсайды
1
3
Количество передач
534
545
Сейвы
0
3
Точность передач %
88
86
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.79
1.3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
0 : 0
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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