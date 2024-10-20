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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Наполи
Эмполи - Наполи: обзор матча 20 октября 2024
Эмполи
20.10.2024, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 8 тур
0 : 1
Завершен
Наполи
63'
Х. Кварацхелия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Наполи
Желтая карточка
Н. Хаас
90'
+5
87'
Замена
П. Маццокки
️️️️
М. Политано
Замена
I. Konate
️️️️
Л. Коломбо
86'
Замена
Э. Эконг
️️️️
Я. Фаццини
79'
Замена
Н. Хаас
️️️️
Ф. Анджорин
78'
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
С. Гогличидзе
78'
76'
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
76'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Х. Кварацхелия
Замена
О. Сольбаккен
️️️️
А. Грасси
72'
63'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Кварацхелия
59'
Замена
М. Оливера
️️️️
Л. Спинаццола
59'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Р. Лукаку
37'
Желтая карточка
Ф. Ангисса
Желтая карточка
А. Грасси
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
32
Девис Васкес
ВР
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
33
Альберто Грасси
(К)
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Наполи
1
Элия Каприле
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К)
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Эмполи
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
32
Николас Хаас
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
12
Claudio Turi
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
4-2-1-3
32
Васкес
2
Гогличидзе
44
Исмайли
2
Вити
3
Пеццелла
33
Грасси
10
Фаццини
11
Гьяси
29
Коломбо
94
Эспозито
18
Анджорин
4-3-2-1
1
Каприле
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
4
Буонджорно
37
Спинаццола
99
Ангисса
6
Гилмор
8
Мактоминей
21
Политано
7
Кварацхелия
9
Лукаку
18
Анджорин
32
Хаас
32
Хаас
18
Анджорин
2
Гогличидзе
6
Хендерсон
6
Хендерсон
2
Гогличидзе
33
Грасси
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
33
Грасси
10
Фаццини
11
Эконг
11
Эконг
10
Фаццини
29
Коломбо
90
90
29
Коломбо
37
Спинаццола
17
Оливера
17
Оливера
37
Спинаццола
21
Политано
70
Маццокки
70
Маццокки
21
Политано
7
Кварацхелия
7
Нерес
7
Нерес
7
Кварацхелия
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
Остались в запасе
Эмполи
Наполи
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
14
Никита Контини
ВР
12
Claudio Turi
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
12
Claudio Turi
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Эмполи - Наполи
2
2
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
7
Нарушения
14
13
Офсайды
1
0
Количество передач
391
396
Сейвы
0
4
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.69
1.4
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 15 тур
Виртус Энтелла
- : -
06.12.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
2 : 2
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
0 : 0
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Розарио Абиссо
(Палермо)
Стадион:
Карло Кастеллани
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