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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Наполи
Верона - Наполи: обзор матча 18 августа 2024
Верона
18.08.2024, воскресенье, 19:30
Италия. Серия А, 1 тур
3 : 0
Завершен
Наполи
50'
Д. Роша Ливраменто
75'
Д. Москера
90+4'
Д. Москера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Наполи
ГОЛ! 3:0!
Д. Москера
Пас отдал
Д. Лазович
90'
+4
Желтая карточка
Р. Белахьян
90'
+2
89'
Желтая карточка
Д. Распадори
79'
Замена
С. Нгонг
️️️️
Жуан
79'
Замена
В. Чеддира
️️️️
Д. Симеоне
Желтая карточка
О. Дуда
77'
ГОЛ! 2:0!
Д. Москера
Пас отдал
О. Дуда
75'
Замена
А. Харруи
️️️️
Д. Роша Ливраменто
74'
Замена
Д. Москера
️️️️
К. Тенгстедт
73'
Замена
Д. Маньяни
️️️️
М. Фрезе
58'
Замена
Т. Суслов
️️️️
Г. Кастанос
58'
52'
Замена
М. Оливера
️️️️
Л. Спинаццола
ГОЛ! 1:0!
Д. Роша Ливраменто
Пас отдал
Д. Лазович
50'
45'
+4
Замена
Д. Распадори
️️️️
Х. Кварацхелия
Желтая карточка
Д. Чачуа
30'
Замена
Р. Белахьян
️️️️
С. Сердар
21'
Желтая карточка
Д. Коппола
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
88
Дарко Лазович
(К)
ЛП
8
Суат Сердар
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
38
Джексон Чачуа
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К)
ПЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
82
Кристиан Корради
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
7
Стефан Митрович
ЛВ
21
Реда Белахьян
ОП
80
Дани Силва
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
25
Даниэль Москера
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
Наполи
1
Элия Каприле
ВР
14
Никита Контини
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
94
Франческо Меццони
ЦЗ
6
Коли Сако
ЦП
78
Дженнаро Яккарино
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
3-3-2-2
96
Монтипо
3
Фрезе
27
Давидович
42
Коппола
88
Лазович
20
Кастанос
8
Сердар
8
Дуда
38
Чачуа
14
Роша Ливраменто
20
Тенгстедт
3-2-2-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
15
Жуан
13
Ррахмани
70
Маццокки
37
Спинаццола
99
Ангисса
68
Лоботка
21
Политано
7
Кварацхелия
18
Симеоне
3
Фрезе
96
Маньяни
96
Маньяни
3
Фрезе
8
Сердар
21
Белахьян
21
Белахьян
8
Сердар
14
Роша Ливраменто
21
Харруи
21
Харруи
14
Роша Ливраменто
20
Тенгстедт
25
Москера
25
Москера
20
Тенгстедт
20
Кастанос
10
Суслов
10
Суслов
20
Кастанос
37
Спинаццола
17
Оливера
17
Оливера
37
Спинаццола
15
Жуан
16
Нгонг
16
Нгонг
15
Жуан
7
Кварацхелия
18
Распадори
18
Распадори
7
Кварацхелия
18
Симеоне
9
Чеддира
9
Чеддира
18
Симеоне
Остались в запасе
Верона
Наполи
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
82
Кристиан Корради
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
80
Дани Силва
ЦП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
7
Стефан Митрович
ЛВ
7
Элайис Тавсан
ПВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
1
Элия Каприле
ВР
14
Никита Контини
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
94
Франческо Меццони
ЦЗ
6
Коли Сако
ЦП
78
Дженнаро Яккарино
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
82
Кристиан Корради
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
80
Дани Силва
ЦП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
7
Стефан Митрович
ЛВ
7
Элайис Тавсан
ПВ
Остались в запасе
1
Элия Каприле
ВР
14
Никита Контини
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
94
Франческо Меццони
ЦЗ
6
Коли Сако
ЦП
78
Дженнаро Яккарино
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Верона - Наполи
4
1
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
1
5
Нарушения
15
13
Офсайды
2
0
Количество передач
276
547
Сейвы
4
1
Точность передач %
67
84
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.98
0.9
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 15 тур
Верона
- : -
06.12.2026
Палермо
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
2 : 2
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Маркетти
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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