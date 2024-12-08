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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Арсенал
Фулхэм - Арсенал: обзор матча 08 декабря 2024
Фулхэм
08.12.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
11'
Р. Хименес
52'
В. Салиба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Арсенал
90'
+7
Желтая карточка
Д. Райс
Замена
Х. Куэнка
️️️️
С. Лукич
90'
+2
Желтая карточка
Э. Робинсон
86'
82'
Желтая карточка
Г. Мартинелли
Замена
Р. Муньис
️️️️
Р. Хименес
80'
Желтая карточка
Р. Хименес
79'
79'
Замена
И. Нванери
️️️️
М. Эдегор
74'
Замена
Г. Жезус
️️️️
К. Хаверц
74'
Замена
М. Мерино
️️️️
Жоржиньо
Желтая карточка
К. Бейсси
72'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
А. Траоре
60'
Замена
А. Перейра
️️️️
Э. Смит-Роу
60'
60'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Л. Троссард
52'
ГОЛ! 1:1!
В. Салиба
Пас отдал
К. Хаверц
Желтая карточка
С. Лукич
50'
ГОЛ! 1:0!
Р. Хименес
Пас отдал
К. Тете
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
(К)
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
23
Саша Лукич
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К)
АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Фулхэм
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
20
Мартиаль Годо
ЛВ
24
Джошуа Кинг
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Арсенал
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
18
Итан Нванери
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Лено
33
Робинсон
3
Бейсси
6
Диоп
2
Тете
16
Берге
23
Лукич
17
Ивоби
32
Смит-Роу
24
Траоре
9
Хименес
3-1-2-3-1
1
Райя
2
Салиба
4
Кивиор
12
Тимбер
41
Райс
18
Парти
21
Жоржиньо
7
Сака
8
Эдегор
19
Троссард
29
Хаверц
23
Лукич
4
Куэнка
4
Куэнка
23
Лукич
32
Смит-Роу
8
Перейра
8
Перейра
32
Смит-Роу
24
Траоре
10
Уилсон
10
Уилсон
24
Траоре
9
Хименес
9
Муньис
9
Муньис
9
Хименес
8
Эдегор
18
Нванери
18
Нванери
8
Эдегор
21
Жоржиньо
23
Мерино
23
Мерино
21
Жоржиньо
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Троссард
29
Хаверц
9
Жезус
9
Жезус
29
Хаверц
Остались в запасе
Фулхэм
Арсенал
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Фулхэм - Арсенал
4
2
Всего ударов по воротам
2
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
0
6
Нарушения
10
9
Офсайды
0
3
Количество передач
295
590
Сейвы
3
1
Точность передач %
72
88
Удары мимо ворот
0
8
Удары из пределов штрафной
2
10
Удары из-за пределов штрафной
0
2
xG (ожидаемые голы)
0.14
1.93
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Тоттенхэм
- : -
03.12.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
1 : 2
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд
- : -
02.12.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
2 : 2
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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