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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Лестер
Арсенал - Лестер: обзор матча 28 сентября 2024
Арсенал
28.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
4 : 2
Завершен
Лестер
20'
Г. Мартинелли
45+1'
Л. Троссард
90+4'
О. Ндиди (АГ)
90+9'
К. Хаверц
47'
Д. Джастин
63'
Д. Джастин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Лестер
ГОЛ! 4:2!
К. Хаверц
90'
+9
Замена
Г. Жезус
️️️️
Л. Троссард
90'
+8
90'
+8
Замена
И. Фатаву
️️️️
К. Околи
90'
+8
Замена
О. Эдуард
️️️️
О. Ндиди
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
О. Ндиди
90'
+4
90'
+1
Замена
Б. Рид
️️️️
С. Мавидиди
90'
+1
Замена
Б. Эль-Ханнус
️️️️
О. Скипп
85'
Замена
Ж. Айю
️️️️
Ф. Буонанотте
Замена
И. Нванери
️️️️
Т. Парти
85'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Г. Мартинелли
74'
70'
Желтая карточка
Ф. Буонанотте
63'
ГОЛ! 2:2!
Д. Джастин
Пас отдал
О. Ндиди
50'
Желтая карточка
О. Скипп
Желтая карточка
Р. Калафьори
49'
47'
ГОЛ! 2:1!
Д. Джастин
Пас отдал
Ф. Буонанотте
Желтая карточка
В. Салиба
46'
ГОЛ! 2:0!
Л. Троссард
Пас отдал
Г. Мартинелли
45'
+1
31'
Желтая карточка
О. Ндиди
21'
Желтая карточка
Д. Варди
ГОЛ! 1:0!
Г. Мартинелли
Пас отдал
Х. Тимбер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
7
Букайо Сака
(К)
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
9
Джейми Варди
(К)
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Арсенал
33
Нето
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
48
Джош Николс
ЦЗ
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
14
Бобби Рид
АП
7
Иссахаку Фатаву
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Райя
33
Калафьори
2
Салиба
6
Габриэль
12
Тимбер
41
Райс
18
Парти
7
Мартинелли
19
Троссард
7
Сака
29
Хаверц
4-1-2-1-2
1
Хермансен
24
Джастин
4
Фас
5
Околи
34
Кристиансен
34
Скипп
4
Уинкс
4
Ндиди
10
Буонанотте
45
Мавидиди
9
Варди
18
Парти
18
Нванери
18
Нванери
18
Парти
7
Мартинелли
19
Стерлинг
19
Стерлинг
7
Мартинелли
19
Троссард
9
Жезус
9
Жезус
19
Троссард
34
Скипп
11
Эль-Ханнус
11
Эль-Ханнус
34
Скипп
45
Мавидиди
14
Рид
14
Рид
45
Мавидиди
5
Околи
7
Фатаву
7
Фатаву
5
Околи
10
Буонанотте
10
Айю
10
Айю
10
Буонанотте
4
Ндиди
29
Эдуард
29
Эдуард
4
Ндиди
Остались в запасе
Арсенал
Лестер
33
Нето
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
48
Джош Николс
ЦЗ
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
21
Дэнни Уорд
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
33
Нето
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
48
Джош Николс
ЦЗ
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Арсенал - Лестер
2
4
Всего ударов по воротам
37
5
Удары в створ
17
3
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
17
0
Нарушения
11
6
Офсайды
0
1
Количество передач
655
226
Сейвы
1
13
Точность передач %
89
73
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
29
5
Удары из-за пределов штрафной
8
0
xG (ожидаемые голы)
4.06
0.27
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Лестер
Англия. Первая лига, 18 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.12.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
1 : 0
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
Стадион:
Эмирейтс
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