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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Арсенал
Тоттенхэм - Арсенал: обзор матча 15 сентября 2024
Тоттенхэм
15.09.2024, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
64'
Габриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Арсенал
86'
Замена
И. Нванери
️️️️
Б. Сака
80'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Г. Мартинелли
80'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Л. Троссард
Замена
Т. Вернер
️️️️
Д. Мэддисон
80'
Замена
В. Одобер
️️️️
Б. Джонсон
68'
Замена
П. Сарр
️️️️
Р. Бентанкур
68'
64'
ГОЛ! 0:1!
Габриэль
Пас отдал
Б. Сака
49'
Желтая карточка
Жоржиньо
Желтая карточка
Д. Кулушевски
45'
+2
Желтая карточка
М. ван де Вен
45'
+2
Желтая карточка
Г. Викарио
37'
35'
Желтая карточка
Х. Тимбер
Желтая карточка
Р. Бентанкур
32'
Желтая карточка
И. Удогие
27'
15'
Желтая карточка
В. Салиба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
21
Жоржиньо
(К)
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Арсенал
33
Нето
ВР
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
18
Итан Нванери
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
19
Исмеал Кабия
ЦФ
4-1-3-2
25
Викарио
13
Удогие
21
Ромеро
37
ван де Вен
23
Порро
30
Бентанкур
7
Сон
10
Мэддисон
21
Кулушевски
19
Соланке
22
Джонсон
4-2-3-1
1
Райя
2
Салиба
6
Габриэль
12
Тимбер
4
Уайт
21
Жоржиньо
18
Парти
7
Сака
19
Троссард
7
Мартинелли
29
Хаверц
30
Бентанкур
29
Сарр
29
Сарр
30
Бентанкур
22
Джонсон
28
Одобер
28
Одобер
22
Джонсон
10
Мэддисон
11
Вернер
11
Вернер
10
Мэддисон
7
Сака
18
Нванери
18
Нванери
7
Сака
7
Мартинелли
19
Стерлинг
19
Стерлинг
7
Мартинелли
19
Троссард
9
Жезус
9
Жезус
19
Троссард
Остались в запасе
Тоттенхэм
Арсенал
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
15
Лукас Бергвалл
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
33
Нето
ВР
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
19
Исмеал Кабия
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
15
Лукас Бергвалл
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
19
Исмеал Кабия
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Тоттенхэм - Арсенал
5
3
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
7
6
Нарушения
13
10
Офсайды
2
3
Количество передач
492
281
Сейвы
3
5
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
0.71
0.73
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Джарред Джиллетт
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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