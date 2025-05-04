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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Родина - Урал
Родина - Урал: обзор матча 04 мая 2025
Родина
04.05.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Первая лига, 31 тур
3 : 2
Завершен
Урал
67'
И. Тимошенко
82'
Папе (П)
90+5'
Папе
65'
М. Секулич (П)
69'
М. Секулич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина - Урал
ГОЛ! 3:2!
Папе
90'
+5
90'
Желтая карточка
С. Бегич
Замена
М. Крижан
️️️️
А. Гапечкин
89'
Замена
М. Данилин
️️️️
М. Рядно
88'
Замена
Д. Маркитесов
️️️️
И. Тимошенко
87'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Папе
82'
81'
Желтая карточка
А. Селихов
76'
Замена
Е. Марков
️️️️
Ю. Железнов
69'
ГОЛ! 1:2!
М. Секулич
Желтая карточка
Р. Фищенко
67'
ГОЛ! 1:1!
И. Тимошенко
67'
65'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Секулич
46'
Замена
И. Чудин
️️️️
Е. Филипенко
Пенальти не реализован!
И. Тимошенко
34'
33'
Желтая карточка
Е. Филипенко
Замена
А. Корян
️️️️
А. Гордюшенко
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
16
Александр Корякин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
7
Папе
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Урал
57
Александр Селихов
ВР
2
Силвие Бегич
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
97
Илья Ишков
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
79
Даниэль Свинцов
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
14
Макс Баришич
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
97
Максим Воронов
ЦФ
4-1-1-4
16
Корякин
68
Рядно
63
Кузьмичев
26
Мещанинов
2
Гапечкин
6
Фищенко
72
Гордюшенко
99
Тимошенко
10
Рейна
7
Папе
18
Абдусаламов
4-2-1-2-1
57
Селихов
22
Бевеев
24
Филипенко
16
Итало
2
Бегич
8
Аюпов
6
Сунгатулин
5
Егорычев
97
Ишков
14
Железнов
10
Секулич
2
Гапечкин
55
Крижан
55
Крижан
2
Гапечкин
68
Рядно
30
Данилин
30
Данилин
68
Рядно
99
Тимошенко
8
Маркитесов
8
Маркитесов
99
Тимошенко
72
Гордюшенко
77
Корян
77
Корян
72
Гордюшенко
24
Филипенко
27
Чудин
27
Чудин
24
Филипенко
14
Железнов
20
Марков
20
Марков
14
Железнов
Остались в запасе
Родина
Урал
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
79
Даниэль Свинцов
ЦП
80
Артем Концевой
ЛВ
14
Макс Баришич
ПВ
Главный тренер
Зоран Зелькович
71
Алексей Мамин
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
79
Даниэль Свинцов
ЦП
80
Артем Концевой
ЛВ
14
Макс Баришич
ПВ
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Главный тренер
Олег Шатов
Статистика матча Родина - Урал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
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