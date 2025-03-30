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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Урал
Сокол - Урал: обзор матча 30 марта 2025
Сокол
30.03.2025, воскресенье, 13:00
Россия. Первая лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Урал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сокол - Урал
Желтая карточка
П. Забелин
90'
+2
80'
Замена
С. Бессмертный
️️️️
В. Малькевич
Замена
А. Молодцов
️️️️
И. Порохов
74'
Замена
В. Шпитальный
️️️️
И. Чуриков
72'
Желтая карточка
В. Ковачевич
67'
65'
Замена
Е. Марков
️️️️
Т. Аюпов
Замена
И. Дэвид Ндука
️️️️
Д. Полубояринов
61'
Замена
Д. Бегун
️️️️
Б. Гурциев
60'
Замена
В. Бабаев
️️️️
Д. Сасин
60'
46'
Замена
М. Воронов
️️️️
А. Егорычев
22'
Замена
Ю. Железнов
️️️️
Д. Кузнецов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
33
Никита Карабашев
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
8
Гиорги Кантария
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Урал
57
Александр Селихов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Тимур Аюпов
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
97
Илья Ишков
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
9
Стефан Вукич
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
27
Иван Чудин
ЦП
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
97
Максим Воронов
ЦФ
4-1-2-3
33
Карабашев
77
Юзепчук
18
Лепский
5
Ковачевич
2
Чуриков
8
Кантария
28
Забелин
20
Полубояринов
7
Гурциев
77
Сасин
11
Порохов
4-2-1-2-1
57
Селихов
22
Бевеев
46
Мамин
2
Бегич
44
Малькевич
6
Сунгатулин
8
Аюпов
5
Егорычев
97
Ишков
44
Кузнецов
10
Секулич
7
Гурциев
57
Бегун
57
Бегун
7
Гурциев
11
Порохов
27
Молодцов
27
Молодцов
11
Порохов
20
Полубояринов
18
Ндука
18
Ндука
20
Полубояринов
77
Сасин
11
Бабаев
11
Бабаев
77
Сасин
2
Чуриков
9
Шпитальный
9
Шпитальный
2
Чуриков
44
Малькевич
80
Бессмертный
80
Бессмертный
44
Малькевич
44
Кузнецов
14
Железнов
14
Железнов
44
Кузнецов
8
Аюпов
20
Марков
20
Марков
8
Аюпов
5
Егорычев
97
Воронов
97
Воронов
5
Егорычев
Остались в запасе
Сокол
Урал
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
69
Роман Ермолин
ЦП
9
Стефан Вукич
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
86
Иван Кузнецов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
Главный тренер
Олег Шатов
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
69
Роман Ермолин
ЦП
9
Стефан Вукич
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Олег Шатов
Статистика матча Сокол - Урал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
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Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
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