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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Родина - Черноморец
Родина - Черноморец: обзор матча 17 ноября 2024
Родина
17.11.2024, воскресенье, 19:30
Россия. Первая лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Черноморец
24'
Р. Акбашев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина - Черноморец
90'
+3
Замена
Н. Кумбурович
️️️️
В. Черов
Желтая карточка
М. Бурлаков
90'
Желтая карточка
С. Кожедуб
86'
Замена
М. Бурлаков
️️️️
Р. Мальцев
81'
Замена
М. Данилин
️️️️
А. Сокол
81'
79'
Замена
В. Кротов
️️️️
М. Уридия
Замена
С. Кожедуб
️️️️
А. Агаев
59'
51'
Желтая карточка
Е. Иванов
24'
ГОЛ! 0:1!
Р. Акбашев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
16
Александр Корякин
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
90
Амур Калмыков
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Родина
1
Ринат Шакеров
ВР
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
3
Ефим Колобов
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
25
Артем Бирюков
ЦП
27
Дмитрий Малыгин
АП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Черноморец
22
Дмитрий Ребров
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
57
Вячеслав Кротов
АП
18
Илья Родионов
АП
18
Даниил Гурченко
ПВ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
3-3-2-2
16
Корякин
55
Крижан
26
Мещанинов
88
Сокол
33
Агаев
96
Мальцев
15
Кочиев
72
Гордюшенко
38
Мусаев
10
Рейна
90
Калмыков
3-3-2-2
1
Фролкин
5
Стежко
17
Фомин
44
Чичинадзе
2
Черов
6
Фищенко
5
Мусалов
8
Иванов
99
Акбашев
23
Никифоров
25
Уридия
88
Сокол
30
Данилин
30
Данилин
88
Сокол
33
Агаев
11
Кожедуб
11
Кожедуб
33
Агаев
96
Мальцев
28
Бурлаков
28
Бурлаков
96
Мальцев
25
Уридия
57
Кротов
57
Кротов
25
Уридия
2
Черов
4
Кумбурович
4
Кумбурович
2
Черов
Остались в запасе
Родина
Черноморец
1
Ринат Шакеров
ВР
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
3
Ефим Колобов
ЦП
25
Артем Бирюков
ЦП
27
Дмитрий Малыгин
АП
Главный тренер
Владимир Бесчастных
22
Дмитрий Ребров
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
18
Илья Родионов
АП
18
Даниил Гурченко
ПВ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
1
Ринат Шакеров
ВР
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
3
Ефим Колобов
ЦП
25
Артем Бирюков
ЦП
27
Дмитрий Малыгин
АП
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
18
Илья Родионов
АП
18
Даниил Гурченко
ПВ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Родина - Черноморец
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Ранэль Зияков
(Набережные Челны)
Стадион:
Сапсан Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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