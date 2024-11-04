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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Родина
Урал - Родина: обзор матча 04 ноября 2024
Урал
04.11.2024, понедельник, 14:00
Россия. Первая лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Родина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Родина
78'
Замена
С. Кожедуб
️️️️
А. Гордюшенко
78'
Замена
М. Бурлаков
️️️️
А. Юшин
Замена
Э. Бикфалви
️️️️
Т. Аюпов
76'
Замена
В. Малькевич
️️️️
Л. Гогличидзе
76'
71'
Замена
Л. Мусаев
️️️️
А. Агаев
71'
Замена
М. Рядно
️️️️
Р. Мальцев
64'
Замена
Й. Рейна
️️️️
А. Калмыков
Замена
И. Порохов
️️️️
А. Ионов
60'
Замена
Ю. Железнов
️️️️
Е. Мосин
60'
8'
Желтая карточка
А. Мещанинов
Желтая карточка
Т. Аюпов
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Тимур Аюпов
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Родина
16
Александр Корякин
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ОП
36
Мамаду Кане
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
33
Даниэль Мишкич
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
97
Илья Ишков
АП
18
Никита Морозов
АП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Илья Порохов
ПВ
Родина
1
Ринат Шакеров
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
27
Дмитрий Малыгин
АП
10
Йорди Рейна
ЦФ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
3-4-2-1
86
Кузнецов
3
Гогличидзе
2
Бегич
46
Мамин
14
Мосин
6
Сунгатулин
8
Аюпов
22
Бевеев
5
Егорычев
4
Юсупов
11
Ионов
3-3-2-1-1
16
Корякин
24
Клещенко
55
Крижан
88
Сокол
26
Мещанинов
96
Мальцев
33
Агаев
36
Кане
72
Гордюшенко
7
Юшин
90
Калмыков
3
Гогличидзе
44
Малькевич
44
Малькевич
3
Гогличидзе
8
Аюпов
10
Бикфалви
10
Бикфалви
8
Аюпов
14
Мосин
14
Железнов
14
Железнов
14
Мосин
11
Ионов
11
Порохов
11
Порохов
11
Ионов
96
Мальцев
68
Рядно
68
Рядно
96
Мальцев
33
Агаев
38
Мусаев
38
Мусаев
33
Агаев
72
Гордюшенко
11
Кожедуб
11
Кожедуб
72
Гордюшенко
90
Калмыков
10
Рейна
10
Рейна
90
Калмыков
7
Юшин
28
Бурлаков
28
Бурлаков
7
Юшин
Остались в запасе
Урал
Родина
99
Дмитрий Арапов
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
33
Даниэль Мишкич
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
97
Илья Ишков
АП
18
Никита Морозов
АП
Главный тренер
Евгений Аверьянов
1
Ринат Шакеров
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
27
Дмитрий Малыгин
АП
Главный тренер
Филипп Соколинский
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
33
Даниэль Мишкич
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
97
Илья Ишков
АП
18
Никита Морозов
АП
Остались в запасе
1
Ринат Шакеров
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
27
Дмитрий Малыгин
АП
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Главный тренер
Филипп Соколинский
Статистика матча Урал - Родина
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Помощники судьи:
Сергей Ядров (Калининград)
Александр Туркин (Астрахань)
Резервный судья:
Александр Маюн (Челябинск)
Делегат:
Филипп Яковлев (Москва)
Инспектор:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Стадион:
Екатеринбург Арена
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