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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Чайка
Алания - Чайка: обзор матча 27 октября 2024
Алания
27.10.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 16 тур
2 : 3
Завершен
Чайка
36'
Б. Хадарцев
90+5'
И. Цаллагов
14'
Н. Маляров
39'
В. Руденко
61'
В. Руденко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - Чайка
90'
+11
Замена
А. Нестеров
️️️️
В. Руденко
Желтая карточка
Б. Гурциев
90'
+10
ГОЛ! 2:3!
И. Цаллагов
90'
+5
90'
Желтая карточка
М. Штепа
70'
Желтая карточка
Д. Пелих
70'
Замена
Я. Арбузов
️️️️
А. Хохлачев
Замена
️️️️
Р. Дауров
68'
Замена
Б. Гурциев
️️️️
Н. Абдоков
68'
64'
Желтая карточка
М. Ужгин
64'
Замена
О. Николаев
️️️️
М. Ужгин
64'
Замена
М. Бамматгереев
️️️️
Д. Янов
61'
ГОЛ! 1:3!
В. Руденко
Замена
С. Макаров
️️️️
А. Хугаев
46'
Замена
З. Тарба
️️️️
В. Нафиков
46'
39'
ГОЛ! 1:2!
В. Руденко
ГОЛ! 1:1!
Б. Хадарцев
36'
Желтая карточка
А. Багаев
28'
14'
ГОЛ! 0:1!
Н. Маляров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
6
Мурат Ышык
ЛЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
17
Руслан Дауров
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
99
Нури Абдоков
АП
23
Виктор Нафиков
АП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
13
Данила Янов
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Алания
89
Данил Шашлов
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
88
Уильямс Чимези
ПВ
17
Давид Кокоев
ЦФ
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
19
Ярослав Арбузов
ПВ
4-3-3
23
Натабашвили
6
Ышык
15
Плиев
5
Багаев
5
Татаев
17
Дауров
15
Цаллагов
8
Хугаев
10
Хадарцев
23
Нафиков
99
Абдоков
3-3-1-1-2
1
Штепа
45
Кармаев
61
Ужгин
4
Ибрагимов
2
Пелих
10
Зарыпбеков
99
Евдокимов
7
Маляров
13
Янов
19
Руденко
7
Хохлачев
8
Хугаев
6
Макаров
6
Макаров
8
Хугаев
23
Нафиков
6
Тарба
6
Тарба
23
Нафиков
Кокоев
18
Тобоев
18
Тобоев
Кокоев
99
Абдоков
7
Гурциев
7
Гурциев
99
Абдоков
19
Руденко
2
Нестеров
2
Нестеров
19
Руденко
13
Янов
10
Бамматгереев
10
Бамматгереев
13
Янов
61
Ужгин
11
Николаев
11
Николаев
61
Ужгин
7
Хохлачев
19
Арбузов
19
Арбузов
7
Хохлачев
Остались в запасе
Алания
Чайка
89
Данил Шашлов
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
11
Алан Чочиев
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
17
Давид Кокоев
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Остались в запасе
89
Данил Шашлов
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
11
Алан Чочиев
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
17
Давид Кокоев
ЦФ
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Алания - Чайка
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Максим Каюмов (Москва)
Александр Павлов (Саратов)
Резервный судья:
Игорь Капленков (Москва)
Делегат:
Филипп Яковлев (Москва)
Инспектор:
Игорь Писанко (Новосибирск)
Стадион:
им. С.Билимханова
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