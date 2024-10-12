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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Тюмень
Урал - Тюмень: обзор матча 12 октября 2024
Урал
12.10.2024, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Тюмень
30'
Е. Мосин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Тюмень
Замена
И. Чудин
️️️️
А. Юсупов
90'
+2
Замена
Т. Аюпов
️️️️
Д. Мишкич
83'
Желтая карточка
С. Бегич
72'
72'
Замена
И. Мокаев
️️️️
А. Кулишев
Замена
И. Ишков
️️️️
Е. Мосин
64'
61'
Замена
Д. Карпов
️️️️
А. Савинов
Желтая карточка
Д. Мишкич
44'
ГОЛ! 1:0!
Е. Мосин
30'
27'
Желтая карточка
М. Храмцов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
72
Александр Бем
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
97
Илья Ишков
АП
10
Эрик Бикфалви
АП
18
Никита Морозов
АП
11
Илья Порохов
ПВ
Тюмень
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
3-3-3-1
71
Мамин
3
Гогличидзе
2
Бегич
24
Филипенко
14
Мосин
6
Сунгатулин
34
Маргасов
5
Егорычев
4
Юсупов
33
Мишкич
10
Секулич
3-2-1-3-1
1
Гошев
34
Храмцов
30
Шавлохов
13
Петров
2
Поройков
72
Бем
4
Кленкин
32
Кулишев
10
Савинов
14
Кенфак
24
Коротаев
33
Мишкич
8
Аюпов
8
Аюпов
33
Мишкич
4
Юсупов
27
Чудин
27
Чудин
4
Юсупов
14
Мосин
97
Ишков
97
Ишков
14
Мосин
32
Кулишев
90
Мокаев
90
Мокаев
32
Кулишев
10
Савинов
11
Карпов
11
Карпов
10
Савинов
Остались в запасе
Урал
Тюмень
99
Дмитрий Арапов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
10
Эрик Бикфалви
АП
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
10
Эрик Бикфалви
АП
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Урал - Тюмень
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
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Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
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Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
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Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
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