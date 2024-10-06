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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Чайка
Сочи - Чайка: обзор матча 06 октября 2024
Сочи
06.10.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 13 тур
5 : 0
Завершен
Чайка
6'
В. Писарский
38'
М. Крамарич
79'
П. Мелешин
82'
Р. Магаль
84'
К. Кравцов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Чайка
ГОЛ! 5:0!
К. Кравцов
84'
ГОЛ! 4:0!
Р. Магаль
82'
Замена
П. Маслов
️️️️
К. Заика
80'
ГОЛ! 3:0!
П. Мелешин
79'
74'
Замена
О. Козаченко
️️️️
М. Бамматгереев
74'
Замена
А. Ивашин
️️️️
М. Ужгин
74'
Замена
О. Николаев
️️️️
Д. Пелих
Замена
П. Мелешин
️️️️
В. Писарский
68'
Замена
А. Макаров
️️️️
И. Сааведра
68'
Желтая карточка
К. Суслов
52'
46'
Замена
К. Ибрагимов
️️️️
А. Нестеров
Желтая карточка
В. Писарский
41'
40'
Желтая карточка
Н. Маляров
ГОЛ! 2:0!
М. Крамарич
38'
Желтая карточка
И. Сааведра
25'
ГОЛ! 1:0!
В. Писарский
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
59
Руслан Барт
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
13
Данила Янов
АП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
Сочи
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
4-2-3-1
35
Дегтев
17
Макарчук
22
Кожемякин
91
Суслов
27
Заика
5
Кравцов
14
Сааведра
29
Никитин
14
Крамарич
59
Барт
77
Писарский
3-3-2-2
1
Штепа
99
Евдокимов
2
Нестеров
61
Ужгин
2
Пелих
10
Зарыпбеков
45
Кармаев
10
Бамматгереев
7
Маляров
19
Арбузов
13
Янов
27
Заика
39
Маслов
39
Маслов
27
Заика
14
Сааведра
21
Макаров
21
Макаров
14
Сааведра
77
Писарский
11
Мелешин
11
Мелешин
77
Писарский
61
Ужгин
24
Ивашин
24
Ивашин
61
Ужгин
2
Нестеров
4
Ибрагимов
4
Ибрагимов
2
Нестеров
10
Бамматгереев
9
Козаченко
9
Козаченко
10
Бамматгереев
2
Пелих
11
Николаев
11
Николаев
2
Пелих
Остались в запасе
Сочи
Чайка
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
95
Андрей Ходанович
ВР
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Остались в запасе
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Сочи - Чайка
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Информация о матче
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