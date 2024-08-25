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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Черноморец
Торпедо - Черноморец: обзор матча 25 августа 2024
Торпедо
25.08.2024, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Черноморец
56'
А. Чупаев
59'
Е. Иванов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Черноморец
Замена
В. Шитов
️️️️
А. Корян
86'
Желтая карточка
И. Горбунов
80'
70'
Замена
В. Кротов
️️️️
М. Мусалов
70'
Замена
А. Окладников
️️️️
М. Уридия
59'
ГОЛ! 1:1!
Е. Иванов
Замена
М. Аруна Камара
️️️️
И. Манелов
57'
Замена
И. Горбунов
️️️️
В. Галкин
57'
ГОЛ! 1:0!
А. Чупаев
56'
Замена
Е. Данилкин
️️️️
А. Иваньков
46'
35'
Желтая карточка
Д. Фомин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
77
Аршак Корян
ПВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
77
Антон Антонов
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
70
Руслан Червяков
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Черноморец
75
Иван Будачев
ВР
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
88
Зикрула Магомедов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
18
Даниил Гурченко
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Бабурин
90
Роганович
3
Иваньков
4
Бородин
99
Шевченко
97
Чурич
52
Нетфуллин
77
Корян
90
Галкин
2
Манелов
38
Чупаев
3-3-3-1
1
Фролкин
4
Кумбурович
17
Фомин
5
Стежко
5
Мусалов
35
Енин
3
Красильниченко
77
Антонов
20
Столбов
8
Иванов
25
Уридия
3
Иваньков
15
Данилкин
15
Данилкин
3
Иваньков
2
Манелов
33
Камара
33
Камара
2
Манелов
90
Галкин
17
Горбунов
17
Горбунов
90
Галкин
77
Корян
17
Шитов
17
Шитов
77
Корян
5
Мусалов
57
Кротов
57
Кротов
5
Мусалов
25
Уридия
75
Окладников
75
Окладников
25
Уридия
Остались в запасе
Торпедо
Черноморец
95
Михаил Волков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
75
Иван Будачев
ВР
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
88
Зикрула Магомедов
ЦП
15
Алан Хабалов
ЛВ
18
Даниил Гурченко
ПВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Остались в запасе
75
Иван Будачев
ВР
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
88
Зикрула Магомедов
ЦП
15
Алан Хабалов
ЛВ
18
Даниил Гурченко
ПВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча Торпедо - Черноморец
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Инал Танашев
(Нальчик)
Помощники судьи:
Яков Клепцов (Ростов-на-Дону)
Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Антон Сидорин (Москва)
Делегат:
Светлана Яшкина (Москва)
Инспектор:
Андрей Комаров (Волгоград)
Стадион:
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