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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Черноморец
Сочи - Черноморец: обзор матча 10 августа 2024
Сочи
10.08.2024, суббота, 19:00
Россия. Первая лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Черноморец
5'
С. Гуарирапа
37'
А. Окладников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Черноморец
Желтая карточка
М. Алвес
86'
82'
Замена
Н. Кумбурович
️️️️
А. Чичинадзе
Замена
В. Левин
️️️️
А. Макаров
82'
76'
Замена
А. Антонов
️️️️
В. Кротов
Желтая карточка
С. Гуарирапа
75'
Замена
И. Сафронов
️️️️
В. Лазарев
72'
Замена
О. Кожемякин
️️️️
Р. Магаль
72'
Желтая карточка
М. Крамарич
65'
62'
Замена
О. Красильниченко
️️️️
А. Хабалов
Желтая карточка
В. Литвинов
54'
39'
Желтая карточка
А. Хабалов
37'
ГОЛ! 1:1!
А. Окладников
21'
Желтая карточка
В. Стежко
ГОЛ! 1:0!
С. Гуарирапа
5'
4'
Желтая карточка
М. Уридия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
33
Никита Карабашев
ВР
33
Марсело Алвес
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
14
Игнасио Сааведра
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
59
Руслан Барт
ПВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
18
Даниил Гурченко
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
88
Владислав Левин
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Черноморец
22
Дмитрий Ребров
ВР
75
Иван Будачев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
77
Антон Антонов
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
18
Илья Родионов
АП
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
4-1-1-3-1
33
Карабашев
27
Заика
33
Алвес
4
Литвинов
28
Магаль
14
Сааведра
21
Макаров
29
Никитин
77
Лазарев
59
Барт
23
Гуарирапа
2-2-1-3-2
1
Фролкин
5
Стежко
44
Чичинадзе
35
Енин
64
Ланин
8
Иванов
18
Гурченко
57
Кротов
15
Хабалов
75
Окладников
25
Уридия
28
Магаль
22
Кожемякин
22
Кожемякин
28
Магаль
21
Макаров
88
Левин
88
Левин
21
Макаров
77
Лазарев
7
Сафронов
7
Сафронов
77
Лазарев
15
Хабалов
3
Красильниченко
3
Красильниченко
15
Хабалов
44
Чичинадзе
4
Кумбурович
4
Кумбурович
44
Чичинадзе
57
Кротов
77
Антонов
77
Антонов
57
Кротов
Остались в запасе
Сочи
Черноморец
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
23
Кирилл Ушатов
АП
14
Мартин Крамарич
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
22
Дмитрий Ребров
ВР
75
Иван Будачев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
18
Илья Родионов
АП
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
23
Кирилл Ушатов
АП
14
Мартин Крамарич
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
75
Иван Будачев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
18
Илья Родионов
АП
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча Сочи - Черноморец
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Филипкин (Екатеринбург)
Виталий Жолобов (Волжский)
Резервный судья:
Виталий Дорошенко (Краснодар)
Делегат:
Антон Воронцов (Москва)
Инспектор:
Роман Лихачев (Екатеринбург)
Стадион:
Фишт
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