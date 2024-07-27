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Расписание матчей
Перу. Лига 1
АДТ - Депортиво Лос Чанкас
АДТ - Депортиво Лос Чанкас: обзор матча 27 июля 2024
АДТ
27.07.2024, суббота, 23:15
Перу. Лига 1, 3 тур
2 : 1
Завершен
Депортиво Лос Чанкас
81'
J. Rojas
89'
O. Takeuchi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АДТ - Депортиво Лос Чанкас
89'
ГОЛ! 1:1!
O. Takeuchi
Замена
J. Palomino
️️️️
J. Rojas
83'
82'
Замена
R. Salinas
️️️️
C. Mejia
ГОЛ! 1:0!
J. Rojas
Пас отдал
V. Cedrón
81'
Желтая карточка
J. Pósito
67'
57'
Замена
O. Takeuchi
️️️️
A. Chavez
57'
Замена
G. Sanchez
️️️️
M. Ruidias
53'
Желтая карточка
A. Ledesma
Замена
J. Pósito
️️️️
B. Da Silva
46'
Желтая карточка
A. Rambal
32'
Замена
Y. Vílchez
️️️️
J. Franco Falconi
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДТ
28
Pedro Diaz
ВР
23
John Narváez
ЦЗ
33
Сесар Инга
ЦЗ
16
Jean Franco Falconi
ЦЗ
21
Alex Rambal
ЦЗ
16
Luis Pérez
ЦП
54
Yimy Gamero
ЦП
23
Juan González Peña
ЦП
10
Víctor Cedrón
(К)
ЦП
30
Beto Da Silva
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
Главный тренер
Карлос Десио
Депортиво Лос Чанкас
30
Daniel Ferreyra
ВР
24
M. Ruidias
ЦЗ
16
A. Chavez
ЦЗ
2
Carlos Gamarra
ЦЗ
3
Kevin Becerra
ЦЗ
4
Ederson Mogollón
ЦЗ
7
J. Manzaneda
ЦП
7
C. Lopez
(К)
ЦП
8
D. Carabano
ЦП
8
Cristian Mejia
ЦП
28
A. Ledesma
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Басалар
АДТ
1
Eder Hermoza
ВР
95
Yordi Vílchez
ЦЗ
34
Ronald Vega
ЦЗ
17
Christian Vargas
ЦП
5
Jorge Palomino
ЦП
18
Jhojan Dominguez
ЦП
9
Hernán Rengifo
ЦФ
89
Janio Pósito
ЦФ
Депортиво Лос Чанкас
1
Michael Sotillo
ВР
31
Ayrthon Quintana
ЦЗ
6
José Luján
ЦЗ
29
Ademar Robles
ЦП
32
Rodrigo Salinas
ЦП
18
Oshiro Takeuchi
ЦФ
85
Gonzalo Sanchez
ЦФ
4-4-2
28
23
16
21
33
Инга
16
23
10
54
7
30
3-2-4-1
30
2
3
4
24
16
7
8
8
7
28
16
95
95
16
7
5
5
7
30
89
89
30
8
32
32
8
16
18
18
16
24
85
85
24
Остались в запасе
АДТ
Депортиво Лос Чанкас
1
Eder Hermoza
ВР
34
Ronald Vega
ЦЗ
17
Christian Vargas
ЦП
18
Jhojan Dominguez
ЦП
9
Hernán Rengifo
ЦФ
Главный тренер
Карлос Десио
1
Michael Sotillo
ВР
31
Ayrthon Quintana
ЦЗ
6
José Luján
ЦЗ
29
Ademar Robles
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Басалар
Остались в запасе
1
Eder Hermoza
ВР
34
Ronald Vega
ЦЗ
17
Christian Vargas
ЦП
18
Jhojan Dominguez
ЦП
9
Hernán Rengifo
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Sotillo
ВР
31
Ayrthon Quintana
ЦЗ
6
José Luján
ЦЗ
29
Ademar Robles
ЦП
Главный тренер
Карлос Десио
Главный тренер
Хуан Карлос Басалар
Статистика матча АДТ - Депортиво Лос Чанкас
2
1
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
8
8
Офсайды
2
0
Количество передач
361
391
Сейвы
3
7
Точность передач %
79
74
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
АДТ
Перу. Лига 1, 17 тур
Куско
2 : 2
16.11.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 16 тур
АДТ
1 : 1
07.11.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 15 тур
Комерсиантес Унидос
2 : 2
03.11.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 14 тур
АДТ
2 : 0
28.10.2026
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 13 тур
Атлетико Грау
1 : 1
23.10.2026
АДТ
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 17 тур
УТ де Кахамарка
5 : 3
16.11.2026
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 16 тур
Депортиво Лос Чанкас
1 : 1
08.11.2026
Альянса
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Мокегуа
0 : 0
01.11.2026
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 14 тур
Депортиво Лос Чанкас
0 : 1
29.10.2026
Куско
Перу. Лига 1, 13 тур
Депортиво Гарсиласо
4 : 1
26.10.2026
Депортиво Лос Чанкас
Информация о матче
Главный судья:
Micke Palomino, Peru
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