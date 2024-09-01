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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Факел
Ростов - Факел: обзор матча 01 сентября 2024
Ростов
01.09.2024, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
4 : 1
Завершен
Факел
23'
Н. Комличенко
45'
М. Осипенко (П)
72'
Роналдо
84'
Е. Голенков
68'
В. Ильин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Факел
Желтая карточка
Э. Эль-Аскалани
90'
+2
88'
Желтая карточка
М. Дзиов
ГОЛ! 4:1!
Е. Голенков
Пас отдал
К. Щетинин
84'
82'
Желтая карточка
Х. Аппаев
82'
Замена
С. Брызгалов
️️️️
Р. Сенхаджи
ГОЛ! 3:1!
Роналдо
Пас отдал
А. Сутормин
72'
Замена
К. Щетинин
️️️️
К. Кучаев
69'
68'
ГОЛ! 2:1!
В. Ильин
Замена
Е. Голенков
️️️️
Н. Комличенко
63'
Замена
Э. Эль-Аскалани
️️️️
И. Вахания
62'
59'
Замена
А. Каштанов
️️️️
Е. Марков
57'
Желтая карточка
Р. Сенхаджи
46'
Замена
В. Якимов
️️️️
М. Щетинин
46'
Замена
А. Багамаев
️️️️
Д. Мертенс
46'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
Н. Гиоргобиани
45'
+2
Желтая карточка
В. Ильин
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Осипенко
45'
ГОЛ! 1:0!
Н. Комличенко
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
5
Родриго Саравия
ОП
15
Данил Глебов
ОП
18
Константин Кучаев
АП
7
Роналдо
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
88
Макс Дзиов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
88
Михаил Щетинин
ОП
16
Дилан Мертенс
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
Факел
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
19
Табо Селе
ОП
23
Вячеслав Якимов
ОП
7
Никита Моцпан
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
3-4-2-1
71
Одоевский
87
Лангович
3
Сако
55
Осипенко
40
Вахания
5
Саравия
15
Глебов
11
Сутормин
18
Кучаев
7
Роналдо
27
Комличенко
3-1-3-3
88
Гудиев
88
Дзиов
72
Сенхаджи
40
Юрганов
88
Щетинин
10
Альшин
99
Гиоргобиани
11
Браими
20
Марков
98
Ильин
16
Мертенс
40
Вахания
34
Эль-Аскалани
34
Эль-Аскалани
40
Вахания
18
Кучаев
10
Щетинин
10
Щетинин
18
Кучаев
27
Комличенко
69
Голенков
69
Голенков
27
Комличенко
72
Сенхаджи
92
Брызгалов
92
Брызгалов
72
Сенхаджи
88
Щетинин
23
Якимов
23
Якимов
88
Щетинин
16
Мертенс
8
Багамаев
8
Багамаев
16
Мертенс
20
Марков
79
Каштанов
79
Каштанов
20
Марков
99
Гиоргобиани
14
Аппаев
14
Аппаев
99
Гиоргобиани
Остались в запасе
Ростов
Факел
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
31
Александр Беленов
ВР
71
Владислав Мастерной
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
19
Табо Селе
ОП
7
Никита Моцпан
АП
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
71
Владислав Мастерной
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
19
Табо Селе
ОП
7
Никита Моцпан
АП
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Ростов - Факел
1
4
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
4
Нарушения
13
18
Офсайды
1
4
Количество передач
424
202
Сейвы
1
3
Точность передач %
77
56
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Максим Белокур
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Амелин; АVAR – Виталий Мешков
Резервный судья:
Юрий Карпов
Инспектор:
Виктор Кулагин
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Журавель)
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