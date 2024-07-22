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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Рубин
Нижний Новгород - Рубин: обзор матча 22 июля 2024
Нижний Новгород
22.07.2024, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 4
Завершен
Рубин
3'
З. Турбо
71'
В. Царукян
5'
М. Даку
33'
А. Зотов
42'
В. Вада
90+1'
Д. Кабутов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Рубин
90'
+1
ГОЛ! 2:4!
Д. Кабутов
Пас отдал
Р. Безруков
Желтая карточка
Х. Боселли
89'
83'
Замена
М. Апшацев
️️️️
Б. Йочич
82'
Замена
О. Иванов
️️️️
А. Зотов
Замена
Н. Ермаков
️️️️
В. Александров
82'
73'
Замена
Р. Безруков
️️️️
Д. Шабанхаджай
ГОЛ! 2:3!
В. Царукян
71'
65'
Замена
Н. Чумич
️️️️
В. Вада
Желтая карточка
Н. Каккоев
64'
54'
Желтая карточка
А. Зотов
Замена
Л. Тичич
️️️️
В. Карапузов
46'
Замена
В. Царукян
️️️️
А. Мухин
46'
42'
ГОЛ! 1:3!
В. Вада
Пас отдал
Д. Шабанхаджай
33'
ГОЛ! 1:2!
А. Зотов
Пас отдал
М. Даку
30'
Желтая карточка
Е. Тесленко
Желтая карточка
В. Александров
20'
Желтая карточка
М. Стаматов
14'
5'
ГОЛ! 1:1!
М. Даку
Пас отдал
В. Вада
ГОЛ! 1:0!
З. Турбо
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
10
Антон Мухин
ОП
78
Николай Калинский
(К)
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
21
Хуан Боселли
ПВ
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Игор Вуячич
(К)
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
19
Мирлинд Даку
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
14
Лука Тичич
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
19
Никита Ермаков
АП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Рубин
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
23
Руслан Безруков
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
11
Касра Тахери
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Медведев
30
Стаматов
2
Александров
15
Тихий
87
Боженов
22
Каккоев
10
Мухин
78
Калинский
17
Карапузов
21
Боселли
11
Зе Турбо
3-2-2-1-2
25
Нигматуллин
5
Вуячич
2
Тесленко
27
Грицаенко
71
Рожков
70
Кабутов
21
Зотов
23
Вада
8
Йочич
99
Шабанхаджай
19
Даку
17
Карапузов
14
Тичич
14
Тичич
17
Карапузов
10
Мухин
80
Царукян
80
Царукян
10
Мухин
2
Александров
19
Ермаков
19
Ермаков
2
Александров
99
Шабанхаджай
23
Безруков
23
Безруков
99
Шабанхаджай
8
Йочич
6
Апшацев
6
Апшацев
8
Йочич
21
Зотов
19
Иванов
19
Иванов
21
Зотов
23
Вада
27
Чумич
27
Чумич
23
Вада
Остались в запасе
Нижний Новгород
Рубин
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Нижний Новгород - Рубин
4
2
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
12
17
Офсайды
2
4
Количество передач
518
283
Сейвы
2
1
Точность передач %
81
67
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Рустам Мухтаров
Дополнительные помощники:
VAR – Василий Казарцев; AVAR – Роман Галимов
Резервный судья:
Иван Сараев
Инспектор:
Олег Соколов
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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