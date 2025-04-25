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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ракув - Шленск
Ракув - Шленск: обзор матча 25 апреля 2025
Ракув
25.04.2025, пятница, 21:30
Польша. Экстракласа, 30 тур
3 : 0
Завершен
Шленск
20'
A. Mosór
71'
Й. Брюнес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ракув - Шленск
82'
Желтая карточка
К. Куровски
80'
Замена
Т. Балуцэ
️️️️
Х. Анхель Посо
Замена
С. Плавсич
️️️️
Ф. Тудор
80'
Замена
L. Rocha
️️️️
Й. Брюнес
80'
75'
Замена
К. Куровски
️️️️
M. Llinares
75'
Замена
A. Wolczek
️️️️
J. Jezierski
72'
Замена
Б. Индже
️️️️
М. Жуковски
ГОЛ! 2:0!
Й. Брюнес
71'
68'
Желтая карточка
S. Szota
Замена
P. Makuch
️️️️
Иви
64'
Замена
П. Барат
️️️️
A. Mosór
64'
56'
Желтая карточка
J. Jezierski
46'
Замена
А. Аль-Амлави
️️️️
Х. Удаль
ГОЛ! 1:0!
A. Mosór
Пас отдал
В. Кочергин
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
80
Матей Родин
ЦЗ
24
Зоран Арсенич
(К)
ЦЗ
5
Густав Берггрен
ОП
10
Владислав Кочергин
ЦП
7
Фран Тудор
ПП
11
Иви
ПВ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
31
Jesus Diaz
ЦФ
11
Adriano
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
78
Томмазо Герчио
ЦЗ
3
Serafin Szota
(К)
ЦЗ
5
Алекс Петков
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
16
Арнау Ортис
ЛВ
8
Marc Llinares
ЦП
21
Jakub Jezierski
ЦП
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Ракув
12
Душан Куцяк
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
97
Ibrahima Seck
ЦП
99
A. Basse
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
9
Patryk Makuch
ЦФ
Шленск
99
Tomasz Loska
ВР
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
27
Бурак Индже
ЦП
20
Aleksander Wolczek
ЦП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Треловски
2
80
Родин
24
Арсенич
5
Берггрен
10
Кочергин
7
Тудор
11
Иви
11
31
14
Брюнес
4-3-2-1
12
22
Жуковски
3
5
Петков
78
Герчио
8
21
7
14
Посо
16
Ортис
19
Удаль
7
Тудор
95
Плавсич
95
Плавсич
7
Тудор
2
88
Барат
88
Барат
2
14
Брюнес
45
45
14
Брюнес
11
Иви
9
9
11
Иви
8
24
Куровски
24
Куровски
8
14
Посо
8
Балуцэ
8
Балуцэ
14
Посо
22
Жуковски
27
Индже
27
Индже
22
Жуковски
21
20
20
21
19
Удаль
9
Аль-Амлави
9
Аль-Амлави
19
Удаль
Остались в запасе
Ракув
Шленск
12
Душан Куцяк
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
97
Ibrahima Seck
ЦП
99
A. Basse
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
99
Tomasz Loska
ВР
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Остались в запасе
12
Душан Куцяк
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
97
Ibrahima Seck
ЦП
99
A. Basse
ЦФ
Остались в запасе
99
Tomasz Loska
ВР
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Главный тренер
Яцек Магера
Статистика матча Ракув - Шленск
3
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
9
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
7
12
Офсайды
2
3
Количество передач
296
465
Сейвы
6
5
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Матчи команд
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Шленск
Польша. Экстракласа, 17 тур
Висла Плоцк
- : -
07.12.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Информация о матче
Главный судья:
Бартош Франковски
(Торунь)
Стадион:
ГКС
Посещаемость:
5500 из 7000 зрителей (78%)
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