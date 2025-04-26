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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лехия - Пяст
Лехия - Пяст: обзор матча 26 апреля 2025
Лехия
26.04.2025, суббота, 15:45
Польша. Экстракласа, 30 тур
3 : 1
Завершен
Пяст
8'
T. Bobcek
44'
Б. Вьюнник
82'
А. Царенко
54'
S. Weirauch (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лехия - Пяст
Замена
T. Wójtowicz
️️️️
К. Мена
89'
88'
Желтая карточка
Ф. Пясецки
ГОЛ! 3:1!
А. Царенко
Пас отдал
К. Мена
82'
Замена
А. Царенко
️️️️
Р. Капич
78'
Замена
M. Głogowski
️️️️
T. Neugebauer
77'
72'
Замена
Ф. Пясецки
️️️️
М. Росолек
67'
Замена
G. Tomasiewicz
️️️️
M. Chrapek
67'
Замена
T. Gale
️️️️
Э. Йирка
54'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
S. Weirauch
Замена
T. Neugebauer
️️️️
T. Bobcek
52'
46'
Замена
M. Szczepański
️️️️
M. Muñoz
ГОЛ! 2:0!
Б. Вьюнник
Пас отдал
М. Хлан
44'
ГОЛ! 1:0!
T. Bobcek
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лехия
1
Szymon Weirauch
ВР
44
Bujar Pllana
ЦЗ
4
Elias Olsson
ЦЗ
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
30
Камило Мена
ЛВ
79
Dominik Pila
ЦП
10
Рифет Капич
(К)
ЦП
6
Ivan Zhelizko
ЦП
33
Максим Хлан
АП
89
T. Bobcek
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
3
Igor Drapinski
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
6
Michał Chrapek
ЦП
26
Тихомир Костадинов
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
7
Мацей Росолек
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
4
Jakub Czerwiński
(К)
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Лехия
81
Kacper Gutowski
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
6
Louis D'Arrigo
ЦП
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
17
Антон Царенко
АП
21
Michal Głogowski
ЦФ
4
A. Chindris
ЦФ
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
15
Levis Pitan
ЦЗ
30
Miłosz Szczepański
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
11
Thierry Gale
ЦФ
3-3-2-2
1
44
4
23
79
10
Капич
6
30
Мена
33
Хлан
27
Вьюнник
89
3-2-1-4
26
Плах
80
Зедадка
3
18
6
26
Костадинов
97
Йирка
5
4
7
Феликс
7
Росолек
30
Мена
33
33
30
Мена
89
99
99
89
10
Капич
17
Царенко
17
Царенко
10
Капич
21
21
18
30
30
18
6
20
20
6
7
Росолек
9
Пясецки
9
Пясецки
7
Росолек
97
Йирка
11
11
97
Йирка
Остались в запасе
Лехия
Пяст
81
Kacper Gutowski
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
6
Louis D'Arrigo
ЦП
4
A. Chindris
ЦФ
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
33
Karol Szymański
ВР
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
15
Levis Pitan
ЦЗ
17
Filip Karbowy
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Остались в запасе
81
Kacper Gutowski
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
6
Louis D'Arrigo
ЦП
4
A. Chindris
ЦФ
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
15
Levis Pitan
ЦЗ
17
Filip Karbowy
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Главный тренер
Александар Вукович
Статистика матча Лехия - Пяст
1
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
15
10
Офсайды
1
1
Количество передач
371
489
Сейвы
3
3
Точность передач %
73
81
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Лехия
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Лехия
1 : 2
17.05.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Видзев
3 : 1
09.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Радомяк
3 : 1
04.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Лехия
1 : 2
25.04.2026
Ракув
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Информация о матче
Главный судья:
Wojciech Myc, Poland
Стадион:
Polsat Plus Arena Gdańsk, Gdansk
Новости команд
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Лехия
Пяст
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2022.01.22 20:58
5
Товарищеский матч. «Динамо» уступило «Лехии», Комличенко сыграл тайм
2020.01.28 18:49
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