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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Легия - Лехия
Легия - Лехия: обзор матча 21 апреля 2025
Легия
21.04.2025, понедельник, 18:30
Польша. Экстракласа, 29 тур
2 : 1
Завершен
Лехия
45+2'
Лукиньяс
90+5'
Я. Зиолковски
30'
Р. Капич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Легия - Лехия
ГОЛ! 2:1!
Я. Зиолковски
Пас отдал
В. Бичахчян
90'
+5
90'
+3
Замена
T. Neugebauer
️️️️
T. Bobcek
Желтая карточка
М. Ойеделе
88'
Замена
В. Бичахчян
️️️️
К. Чодина
82'
Замена
M. Szczepaniak
️️️️
К. Гонсалвеш
82'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
И. Шкурин
71'
Замена
W. Urbański
️️️️
Лукиньяс
70'
56'
Замена
А. Царенко
️️️️
М. Хлан
53'
Желтая карточка
E. Olsson
Пенальти не реализован!
И. Шкурин
53'
ГОЛ! 1:1!
Лукиньяс
45'
+2
30'
ГОЛ! 0:1!
Р. Капич
22'
Желтая карточка
М. Хлан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
3
Стив Капуади
(К)
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
8
Макси Ойеделе
ОП
82
Лукиньяс
АП
25
Рея Морисита
ПВ
11
Каспер Чодина
ПВ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Лехия
1
Szymon Weirauch
ВР
44
Bujar Pllana
ЦЗ
4
Elias Olsson
ЦЗ
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
30
Камило Мена
ЛВ
10
Рифет Капич
(К)
ЦП
6
Ivan Zhelizko
ЦП
79
Dominik Pila
ЦП
33
Максим Хлан
АП
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
89
T. Bobcek
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Легия
1
Владан Ковачевич
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
52
Oliwier Olewinski
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
53
Wojciech Urbański
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Лехия
81
Kacper Gutowski
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
6
Karl Wendt
ЦП
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
17
Антон Царенко
АП
4
A. Chindris
ЦФ
21
Michal Głogowski
ЦФ
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
3-2-1-3-1
25
Тобиаш
19
Винагре
3
Капуади
4
Зиолковски
5
Гонсалвеш
8
Ойеделе
23
Кун
25
Морисита
82
Лукиньяс
11
Чодина
17
Шкурин
3-3-2-2
1
44
4
23
10
Капич
6
79
33
Хлан
30
Мена
89
27
Вьюнник
82
Лукиньяс
53
53
82
Лукиньяс
11
Чодина
21
Бичахчян
21
Бичахчян
11
Чодина
5
Гонсалвеш
17
17
5
Гонсалвеш
17
Шкурин
17
Пекхарт
17
Пекхарт
17
Шкурин
89
99
99
89
33
Хлан
17
Царенко
17
Царенко
33
Хлан
Остались в запасе
Легия
Лехия
1
Владан Ковачевич
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
52
Oliwier Olewinski
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
Главный тренер
Гонсалу Фейо
81
Kacper Gutowski
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
6
Karl Wendt
ЦП
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
4
A. Chindris
ЦФ
21
Michal Głogowski
ЦФ
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Остались в запасе
1
Владан Ковачевич
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
52
Oliwier Olewinski
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
Остались в запасе
81
Kacper Gutowski
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
6
Karl Wendt
ЦП
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
4
A. Chindris
ЦФ
21
Michal Głogowski
ЦФ
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Главный тренер
Шимон Грабовски
Статистика матча Легия - Лехия
1
2
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
2
Нарушения
7
8
Офсайды
2
0
Количество передач
381
330
Сейвы
2
1
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
2 : 0
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Лехия
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Лехия
1 : 2
17.05.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Видзев
3 : 1
09.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Радомяк
3 : 1
04.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Лехия
1 : 2
25.04.2026
Ракув
Информация о матче
Главный судья:
Patryk Gryckiewicz, Poland
Стадион:
Войска Польского
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