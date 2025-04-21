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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ягеллония - Заглембе
Ягеллония - Заглембе: обзор матча 21 апреля 2025
Ягеллония
21.04.2025, понедельник, 15:45
Польша. Экстракласа, 29 тур
1 : 3
Завершен
Заглембе
15'
Х. Имас
29'
К. Шмит
88'
Т. Пенько (П)
90+9'
Т. Пенько
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ягеллония - Заглембе
90'
+9
ГОЛ! 1:3!
Т. Пенько
Пас отдал
R. Adamski
90'
+6
Желтая карточка
A. Radwanski
88'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Т. Пенько
Желтая карточка
Э. Эбосс
85'
Замена
Т. Силва
️️️️
J. Kubicki
82'
Замена
О. Петушевски
️️️️
Д. Чурлинов
82'
72'
Замена
T. Makowski
️️️️
J. Kolan
Желтая карточка
Л. Диаби-Фадига
67'
Замена
M. Villar Miki
️️️️
К. Хансен
66'
Замена
Л. Диаби-Фадига
️️️️
А. Пулулу
66'
65'
Замена
R. Adamski
️️️️
D. Kurminowski
55'
Желтая карточка
К. Шмит
Замена
C. Polak
️️️️
М. Скшипчак
49'
45'
+4
Желтая карточка
J. Kolan
45'
+1
Замена
A. Radwanski
️️️️
М. Вдовяк
29'
ГОЛ! 1:1!
К. Шмит
Пас отдал
Т. Пенько
ГОЛ! 1:0!
Х. Имас
Пас отдал
J. Kubicki
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
6
Тарас Романчук
(К)
ОП
15
Норберт Войтушек
ЦП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
11
Хесус Имас
АП
Главный тренер
Адриан Семенец
Заглембе
30
Доминик Гладун
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
26
Jakub Kolan
ЦЗ
31
Igor Orlikowski
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
16
Йосип Чорлука
ЦП
8
Дамьян Дабровски
(К)
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
91
D. Kurminowski
ЦФ
7
Каетан Шмит
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
87
Dimitrios Retsos
ЦЗ
82
Томас Силва
ЦП
2
Cezary Polak
ЦП
15
Bartosz Mazurek
ЦП
77
Оскар Петушевски
ЦФ
23
Miguel Villar Miki
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
2
Kamil Sochan
ЦЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
7
Marek Mróz
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
6
Tomasz Makowski
ЦП
17
Adam Radwanski
ЦП
9
Rafał Adamski
ЦФ
29
Марчин Листковски
ЦФ
3-1-2-3-1
50
Абрамович
8
Моутинью
72
Скшипчак
77
Эбосс
6
Романчук
15
Войтушек
14
9
Пулулу
11
Имас
21
Чурлинов
99
Хансен
4-3-1-2
30
Гладун
5
26
31
25
16
Чорлука
8
Дабровски
21
Пенько
7
Вдовяк
7
Шмит
91
14
82
Силва
82
Силва
14
72
Скшипчак
2
2
72
Скшипчак
21
Чурлинов
77
Петушевски
77
Петушевски
21
Чурлинов
99
Хансен
23
23
99
Хансен
9
Пулулу
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
9
Пулулу
26
6
6
26
7
Вдовяк
17
17
7
Вдовяк
91
9
9
91
Остались в запасе
Ягеллония
Заглембе
1
Макс Стриек
ВР
87
Dimitrios Retsos
ЦЗ
15
Bartosz Mazurek
ЦП
70
Edi Semedo
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
1
Jasmin Burić
ВР
2
Kamil Sochan
ЦЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
7
Marek Mróz
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
87
Dimitrios Retsos
ЦЗ
15
Bartosz Mazurek
ЦП
70
Edi Semedo
ЦФ
Остались в запасе
1
Jasmin Burić
ВР
2
Kamil Sochan
ЦЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
7
Marek Mróz
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Статистика матча Ягеллония - Заглембе
2
3
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
13
2
Нарушения
7
12
Офсайды
2
0
Количество передач
433
267
Сейвы
4
3
Точность передач %
80
67
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
2 : 1
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Заглембе
Польша. Экстракласа, 17 тур
Заглембе
- : -
04.12.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Информация о матче
Главный судья:
Paweł Raczkowski, Poland
Стадион:
Chorten Arena, Bialystok
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