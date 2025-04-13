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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Легия - Ягеллония
Легия - Ягеллония: обзор матча 13 апреля 2025
Легия
13.04.2025, воскресенье, 21:15
Польша. Экстракласа, 28 тур
0 : 1
Завершен
Ягеллония
41'
Д. Чурлинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Легия - Ягеллония
90'
+3
Вторая желтая
Д. Стойинович
90'
+1
Желтая карточка
Д. Стойинович
81'
Замена
Л. Диаби-Фадига
️️️️
Х. Имас
81'
Замена
Д. Стойинович
️️️️
Н. Войтушек
81'
Замена
M. Villar Miki
️️️️
Д. Чурлинов
Замена
В. Бичахчян
️️️️
К. Чодина
76'
Замена
W. Urbański
️️️️
Лукиньяс
76'
68'
Замена
J. Kubicki
️️️️
Т. Силва
Замена
К. Гонсалвеш
️️️️
Ю. Элитим
65'
Замена
П. Кун
️️️️
Р. Панков
65'
56'
Желтая карточка
Н. Войтушек
41'
ГОЛ! 0:1!
Д. Чурлинов
21'
Желтая карточка
Т. Силва
Желтая карточка
Р. Панков
20'
5'
Замена
Т. Силва
️️️️
Л. Флеч
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
12
Радован Панков
(К)
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
8
Макси Ойеделе
ОП
22
Юрген Элитим
ЦП
82
Лукиньяс
АП
11
Каспер Чодина
ПВ
25
Рея Морисита
ПВ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
6
Тарас Романчук
(К)
ОП
18
Леон Флеч
ОП
15
Норберт Войтушек
ЦП
11
Хесус Имас
АП
Главный тренер
Адриан Семенец
Легия
1
Владан Ковачевич
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
53
Wojciech Urbański
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
3
Душан Стойинович
ЦЗ
82
Томас Силва
ЦП
2
Cezary Polak
ЦП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
23
Miguel Villar Miki
ЦФ
77
Оскар Петушевски
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Тобиаш
19
Винагре
4
Зиолковски
3
Капуади
12
Панков
8
Ойеделе
22
Элитим
11
Чодина
82
Лукиньяс
25
Морисита
17
Шкурин
3-2-1-3-1
50
Абрамович
77
Эбосс
72
Скшипчак
8
Моутинью
6
Романчук
18
Флеч
15
Войтушек
21
Чурлинов
11
Имас
99
Хансен
9
Пулулу
12
Панков
23
Кун
23
Кун
12
Панков
22
Элитим
5
Гонсалвеш
5
Гонсалвеш
22
Элитим
82
Лукиньяс
53
53
82
Лукиньяс
11
Чодина
21
Бичахчян
21
Бичахчян
11
Чодина
15
Войтушек
3
Стойинович
3
Стойинович
15
Войтушек
18
Флеч
82
Силва
82
Силва
18
Флеч
Силва
14
14
Силва
21
Чурлинов
23
23
21
Чурлинов
11
Имас
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
11
Имас
Остались в запасе
Легия
Ягеллония
1
Владан Ковачевич
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
1
Макс Стриек
ВР
2
Cezary Polak
ЦП
77
Оскар Петушевски
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
1
Владан Ковачевич
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
2
Cezary Polak
ЦП
77
Оскар Петушевски
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Легия - Ягеллония
1
1
3
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
15
15
Офсайды
1
2
Количество передач
481
319
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
17
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
2 : 0
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
2 : 1
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Информация о матче
Главный судья:
Sylwestrzak, Damian, Poland
Стадион:
Войска Польского
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