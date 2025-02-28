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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Гурник - Краковия
Гурник - Краковия: обзор матча 28 февраля 2025
Гурник
28.02.2025, пятница, 22:30
Польша. Экстракласа, 23 тур
0 : 1
Завершен
Краковия
58'
Р. Яницки (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гурник - Краковия
90'
+3
Замена
М. Минчев
️️️️
М. ван Бурен
Замена
А. Букса
️️️️
Т. Исмахил
88'
Замена
M. Kmeť
️️️️
D. Szala
87'
81'
Замена
А. Аль-Аммари
️️️️
А. Хасич
81'
Замена
Д. Кристьян Олафссон
️️️️
B. Biedrzycki
Замена
️️️️
Y. Furukawa
78'
73'
Замена
П. Соколовски
️️️️
F. Bzdyl
Замена
️️️️
Л. Захович
64'
58'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Яницки
Желтая карточка
D. Szala
49'
47'
Желтая карточка
М. Майгаард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гурник
1
Filip Majchrowicz
ВР
2
Dominik Szala
ЦЗ
13
Эрик Янжа
(К)
ЦЗ
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
26
Рафал Яницки
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
20
Dominik Sarapata
ЦП
44
Yosuke Furukawa
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
88
Таофик Исмахил
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
25
Якуб Югаш
(К)
ЦЗ
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
11
Fabian Bzdyl
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
14
Айдин Хасич
ЦФ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
77
Patryk Janasik
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Гурник
20
Хосема
ЦЗ
81
Matúš Kmeť
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
25
Michał Szromnik
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
30
Ousmane Sow
ЦФ
Краковия
23
Генрих Раваш
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
3
Oskar Wojcik
ЦЗ
88
Патрик Соколовски
ОП
6
Амир Аль-Аммари
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
21
Kacper Smiglewski
ЦФ
4-4-2
1
2
3
26
Яницки
13
Янжа
18
44
10
20
90
Захович
88
Исмахил
3-2-1-4
13
4
Хенрикссон
27
Хосконен
25
Югаш
22
11
10
ван Бурен
77
9
Каллман
14
Хасич
20
Майгаард
2
81
81
2
88
Исмахил
21
Букса
21
Букса
88
Исмахил
22
20
Олафссон
20
Олафссон
22
11
88
Соколовски
88
Соколовски
11
14
Хасич
6
Аль-Аммари
6
Аль-Аммари
14
Хасич
10
ван Бурен
17
Минчев
17
Минчев
10
ван Бурен
Остались в запасе
Гурник
Краковия
20
Хосема
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
25
Michał Szromnik
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
30
Ousmane Sow
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
23
Генрих Раваш
ВР
39
Мауро Перкович
ЦЗ
3
Oskar Wojcik
ЦЗ
8
Filip Rozga
ЦП
21
Kacper Smiglewski
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Остались в запасе
20
Хосема
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
25
Michał Szromnik
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
30
Ousmane Sow
ЦФ
Остались в запасе
23
Генрих Раваш
ВР
39
Мауро Перкович
ЦЗ
3
Oskar Wojcik
ЦЗ
8
Filip Rozga
ЦП
21
Kacper Smiglewski
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Главный тренер
Артур Платек
Статистика матча Гурник - Краковия
1
1
Всего ударов по воротам
23
10
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
12
3
Нарушения
8
9
Офсайды
3
2
Количество передач
592
314
Сейвы
2
2
Точность передач %
89
78
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
15
4
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
14
8
Матчи команд
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Главный судья:
Arys, Karol, Poland
Стадион:
Stadion im. Ernesta Pohla, Zabrze
Посещаемость:
12472
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