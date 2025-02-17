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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Заглембе - Лехия
Заглембе - Лехия: обзор матча 17 февраля 2025
Заглембе
17.02.2025, понедельник, 21:00
Польша. Экстракласа, 21 тур
1 : 3
Завершен
Лехия
79'
М. Вдовяк
30'
T. Bobcek
39'
М. Хлан
55'
T. Bobcek
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заглембе - Лехия
89'
Замена
L. Gueho
️️️️
T. Bobcek
Желтая карточка
Т. Пенько
81'
ГОЛ! 1:3!
М. Вдовяк
Пас отдал
Т. Пенько
79'
Замена
A. Wozniak
️️️️
К. Шмит
78'
78'
Замена
M. Głogowski
️️️️
Б. Вьюнник
78'
Замена
K. Sezonienko
️️️️
М. Хлан
Замена
M. Nalepa
️️️️
J. Jach (pen.)
61'
56'
Замена
А. Царенко
️️️️
К. Мена
55'
ГОЛ! 0:3!
T. Bobcek
Пас отдал
Б. Вьюнник
Замена
Й. Чорлука
️️️️
T. Makowski
46'
Замена
L. Fritzson
️️️️
M. Mróz
46'
39'
ГОЛ! 0:2!
М. Хлан
Пас отдал
Б. Вьюнник
30'
ГОЛ! 0:1!
T. Bobcek
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заглембе
30
Доминик Гладун
ВР
4
Damian Michalski
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
7
Marek Mróz
ЦП
8
Дамьян Дабровски
(К)
ЦП
6
Tomasz Makowski
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
91
D. Kurminowski
ЦФ
7
Каетан Шмит
ЦФ
33
J. Jach (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Лехия
1
Szymon Weirauch
ВР
44
Bujar Pllana
ЦЗ
4
Elias Olsson
ЦЗ
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
30
Камило Мена
ЛВ
79
Dominik Pila
ЦП
10
Рифет Капич
(К)
ЦП
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
33
Максим Хлан
АП
89
T. Bobcek
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Заглембе
34
Michał Matys
ВР
3
Alexander Abrahamsson
ЦЗ
25
Michał Nalepa
ЦЗ
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
26
Jakub Kolan
ЦЗ
20
Mateusz Dziewiatowski
ЦП
16
Йосип Чорлука
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
14
Ludvig Fritzson
ЦП
Лехия
81
Kacper Gutowski
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
6
Karl Wendt
ЦП
6
Louis D'Arrigo
ЦП
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
17
Антон Царенко
АП
21
Michal Głogowski
ЦФ
4
A. Chindris
ЦФ
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
2-4-1-3
30
Гладун
4
5
7
6
21
Пенько
8
Дабровски
7
Вдовяк
33
7
Шмит
91
3-3-2-2
1
44
4
23
79
10
Капич
99
33
Хлан
30
Мена
27
Вьюнник
89
33
25
25
33
6
16
Чорлука
16
Чорлука
6
7
Шмит
11
11
7
Шмит
7
14
14
7
89
94
94
89
30
Мена
17
Царенко
17
Царенко
30
Мена
27
Вьюнник
21
21
27
Вьюнник
33
Хлан
79
79
33
Хлан
Остались в запасе
Заглембе
Лехия
34
Michał Matys
ВР
3
Alexander Abrahamsson
ЦЗ
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
26
Jakub Kolan
ЦЗ
20
Mateusz Dziewiatowski
ЦП
Главный тренер
Вальдемар Форналик
81
Kacper Gutowski
ВР
6
Karl Wendt
ЦП
6
Louis D'Arrigo
ЦП
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
4
A. Chindris
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Остались в запасе
34
Michał Matys
ВР
3
Alexander Abrahamsson
ЦЗ
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
26
Jakub Kolan
ЦЗ
20
Mateusz Dziewiatowski
ЦП
Остались в запасе
81
Kacper Gutowski
ВР
6
Karl Wendt
ЦП
6
Louis D'Arrigo
ЦП
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
4
A. Chindris
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Главный тренер
Шимон Грабовски
Статистика матча Заглембе - Лехия
1
Всего ударов по воротам
22
15
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
8
Нарушения
6
7
Офсайды
2
1
Количество передач
453
344
Сейвы
3
7
Точность передач %
79
73
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
13
10
Удары из-за пределов штрафной
9
5
Матчи команд
Заглембе
Польша. Экстракласа, 17 тур
Заглембе
- : -
04.12.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Лехия
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Лехия
1 : 2
17.05.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Видзев
3 : 1
09.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Радомяк
3 : 1
04.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Лехия
1 : 2
25.04.2026
Ракув
Информация о матче
Главный судья:
Marcin Kochanek, Poland
Стадион:
KGHM Zagłębie Arena, Lubin
Посещаемость:
2496
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