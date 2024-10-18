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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лехия - Легия
Лехия - Легия: обзор матча 18 октября 2024
Лехия
18.10.2024, пятница, 21:30
Польша. Экстракласа, 12 тур
0 : 2
Завершен
Легия
58'
Р. Морисита
63'
К. Чодина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лехия - Легия
83'
Замена
П. Кун
️️️️
Р. Винагре
76'
Замена
К. Гонсалвеш
️️️️
Б. Капустка
Замена
K. Wendt
️️️️
М. Хлан
76'
Замена
T. Wójtowicz
️️️️
Б. Вьюнник
76'
75'
Замена
M. Alfarela
️️️️
М. Гуал
Замена
С. Булеца
️️️️
А. Царенко
70'
63'
ГОЛ! 0:2!
К. Чодина
Пас отдал
Р. Августиняк
Замена
К. Мена
️️️️
K. Sezonienko
60'
58'
ГОЛ! 0:1!
Р. Морисита
Пас отдал
М. Гуал
54'
Замена
Лукиньяс
️️️️
W. Urbański
46'
Замена
Р. Августиняк
️️️️
М. Ойеделе
41'
Желтая карточка
Р. Морисита
39'
Желтая карточка
W. Urbański
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лехия
1
Szymon Weirauch
ВР
97
Конрадо
ЛЗ
44
Bujar Pllana
ЦЗ
4
Elias Olsson
ЦЗ
6
Ivan Zhelizko
ЦП
79
Dominik Pila
ЦП
10
Рифет Капич
(К)
ЦП
33
Максим Хлан
АП
17
Антон Царенко
АП
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Легия
87
Габриэль Кобыляк
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
8
Макси Ойеделе
ОП
53
Wojciech Urbański
ЦП
11
Каспер Чодина
ЦП
67
Бартош Капустка
(К)
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
25
Рея Морисита
ПВ
28
Марк Гуал
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Лехия
29
Богдан Сарнавский
ВР
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
94
Loup Gueho
ЦЗ
30
Камило Мена
ЛВ
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
6
Karl Wendt
ЦП
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
4
A. Chindris
ЦФ
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
82
Лукиньяс
АП
19
Migouel Alfarela
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
3-3-2-2
1
97
Конрадо
4
44
6
79
10
Капич
17
Царенко
33
Хлан
79
27
Вьюнник
3-1-2-3-1
87
Кобыляк
12
Панков
3
Капуади
19
Винагре
8
Ойеделе
53
11
Чодина
25
Морисита
67
Капустка
22
Вшолек
28
Гуал
33
Хлан
6
6
33
Хлан
27
Вьюнник
33
33
27
Вьюнник
17
Царенко
10
Булеца
10
Булеца
17
Царенко
79
30
Мена
30
Мена
79
19
Винагре
23
Кун
23
Кун
19
Винагре
8
Ойеделе
8
Августиняк
8
Августиняк
8
Ойеделе
67
Капустка
5
Гонсалвеш
5
Гонсалвеш
67
Капустка
53
82
Лукиньяс
82
Лукиньяс
53
28
Гуал
19
19
28
Гуал
Остались в запасе
Лехия
Легия
29
Богдан Сарнавский
ВР
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
94
Loup Gueho
ЦЗ
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
4
A. Chindris
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
25
Каспер Тобиаш
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Остались в запасе
29
Богдан Сарнавский
ВР
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
94
Loup Gueho
ЦЗ
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
4
A. Chindris
ЦФ
Остались в запасе
25
Каспер Тобиаш
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Статистика матча Лехия - Легия
2
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
9
16
Офсайды
1
2
Количество передач
462
419
Сейвы
7
2
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
17
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Лехия
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Лехия
1 : 2
17.05.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Видзев
3 : 1
09.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Радомяк
3 : 1
04.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Лехия
1 : 2
25.04.2026
Ракув
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Главный судья:
Piotr Lasyk, Poland
Стадион:
Polsat Plus Arena Gdańsk, Gdansk
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