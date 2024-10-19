Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Заглембе - Ягеллония
Заглембе - Ягеллония: обзор матча 19 октября 2024
Заглембе
19.10.2024, суббота, 18:30
Польша. Экстракласа, 12 тур
1 : 3
Завершен
Ягеллония
75'
A. Ławniczak
20'
Х. Имас
24'
К. Хансен
58'
Х. Имас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заглембе - Ягеллония
90'
+2
Замена
A. Rybak
️️️️
А. Пулулу
Замена
J. Jach (pen.)
️️️️
B. Kłudka
81'
Замена
A. Wozniak
️️️️
В. Сейк
81'
ГОЛ! 1:3!
A. Ławniczak
Пас отдал
M. Mróz
75'
70'
Замена
М. Листковски
️️️️
К. Хансен
70'
Замена
Т. Силва
️️️️
Х. Имас
64'
Замена
P. Kováčik
️️️️
Д. Чурлинов
64'
Замена
Нене
️️️️
J. Kubicki
Замена
P. Kusztal
️️️️
A. Radwanski
64'
Замена
M. Grzybek
️️️️
М. Вдовяк
64'
58'
ГОЛ! 0:3!
Х. Имас
Пас отдал
М. Сачек
24'
ГОЛ! 0:2!
К. Хансен
Пас отдал
Д. Чурлинов
20'
ГОЛ! 0:1!
Х. Имас
Желтая карточка
A. Radwanski
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заглембе
30
Доминик Гладун
ВР
31
Igor Orlikowski
ЦЗ
25
Michał Nalepa
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
7
Marek Mróz
ЦП
8
Дамьян Дабровски
(К)
ЦП
17
Adam Radwanski
ЦП
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
3
Душан Стойинович
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
6
Тарас Романчук
(К)
ОП
2
Cezary Polak
ЦП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
11
Хесус Имас
АП
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
26
Адриан Дигес
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
2
Bartosz Kopacz
ЦЗ
13
Mateusz Grzybek
ЦЗ
23
Patryk Kusztal
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
6
Tomasz Makowski
ЦП
33
J. Jach (pen.)
ЦФ
3
Луиш Мата
ЦФ
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
10
Орельен Нгуямба
ОП
82
Томас Силва
ЦП
77
Peter Kováčik
ЦП
18
Нене
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
51
Alan Rybak
ЦФ
4-3-1-2
30
Гладун
31
5
2
25
7
8
Дабровски
17
7
Вдовяк
10
Сейк
19
2-1-2-3-2
50
Абрамович
61
Сачек
3
Стойинович
6
Романчук
2
14
21
Чурлинов
11
Имас
9
Пулулу
26
Дигес
80
Диаби-Фадига
7
Вдовяк
13
13
7
Вдовяк
17
23
23
17
10
Сейк
11
11
10
Сейк
2
33
33
2
11
Имас
82
Силва
82
Силва
11
Имас
21
Чурлинов
77
77
21
Чурлинов
14
18
Нене
18
Нене
14
99
Хансен
99
Хансен
Хансен
29
Листковски
29
Листковски
Хансен
9
Пулулу
51
51
9
Пулулу
Остались в запасе
Заглембе
Ягеллония
1
Jasmin Burić
ВР
2
Bartosz Kopacz
ЦЗ
6
Tomasz Makowski
ЦП
3
Луиш Мата
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
1
Макс Стриек
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
1
Jasmin Burić
ВР
2
Bartosz Kopacz
ЦЗ
6
Tomasz Makowski
ЦП
3
Луиш Мата
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Заглембе - Ягеллония
1
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
4
Нарушения
15
2
Офсайды
1
1
Количество передач
461
402
Сейвы
0
1
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
10
6
Матчи команд
Заглембе
Польша. Экстракласа, 17 тур
Заглембе
- : -
04.12.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Stefanski, Poland
Стадион:
KGHM Zagłębie Arena, Lubin
Посещаемость:
6283
Новости команд
Все
Заглембе
Ягеллония
«Сандерленд» – «Ягеллония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Левски» и «Ягеллонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ягеллония» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
В одной из европейских лиг 17 клубов претендуют на титул за 6 туров до финиша
13 апреля
3
Оскорблявший Россию Хацкевич со скандалом покинул польский «Заглембе»
2024.04.06 12:36
1
Жигулев – о дискриминации россиян в Европе: «Я лично с такими проблемами не сталкивался»
2022.04.26 15:58
1
Жигулев: «Заглембе» – политический клуб. Расторжение контракта было вопросом времени»
2022.04.26 13:59
Покинувший «Заглембе» Башкиров прибыл в расположение «Рубина»
2022.04.25 23:21
«Сандерленд» – «Ягеллония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Левски» и «Ягеллонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ягеллония» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+