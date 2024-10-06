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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ягеллония - Легия
Ягеллония - Легия: обзор матча 06 октября 2024
Ягеллония
06.10.2024, воскресенье, 21:15
Польша. Экстракласа, 11 тур
1 : 1
Завершен
Легия
35'
Х. Имас
67'
М. Гуал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ягеллония - Легия
Желтая карточка
А. Пулулу
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
А. Енджейчик
87'
Желтая карточка
К. Тобиаш
87'
Замена
А. Енджейчик
️️️️
Р. Панков
87'
Замена
W. Urbański
️️️️
Р. Морисита
87'
Замена
Р. Августиняк
️️️️
М. Ойеделе
Замена
М. Листковски
️️️️
Х. Имас
83'
Замена
Л. Диаби-Фадига
️️️️
Д. Чурлинов
83'
Желтая карточка
J. Kubicki
74'
68'
Замена
M. Alfarela
️️️️
Лукиньяс
67'
ГОЛ! 1:1!
М. Гуал
Пас отдал
К. Чодина
63'
Желтая карточка
Б. Капустка
54'
Замена
М. Гуал
️️️️
Т. Пекхарт
48'
Желтая карточка
К. Чодина
Замена
P. Kováčik
️️️️
M. Villar Miki
46'
Желтая карточка
Т. Романчук
44'
ГОЛ! 1:0!
Х. Имас
Пас отдал
М. Сачек
35'
Замена
C. Polak
️️️️
Ж. Моутинью
33'
Замена
Д. Стойинович
️️️️
М. Скшипчак
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
6
Тарас Романчук
(К)
ОП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
11
Хесус Имас
АП
23
Miguel Villar Miki
ЦФ
26
Адриан Дигес
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
8
Макси Ойеделе
ЦП
11
Каспер Чодина
ЦП
82
Лукиньяс
АП
67
Бартош Капустка
(К)
АП
25
Рея Морисита
ПВ
22
Павел Вшолек
ПВ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
3
Душан Стойинович
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
2
Cezary Polak
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
77
Peter Kováčik
ЦП
51
Alan Rybak
ЦФ
29
Марчин Листковски
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
Легия
87
Габриэль Кобыляк
ВР
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
53
Wojciech Urbański
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
28
Марк Гуал
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
3-1-1-3-2
50
Абрамович
8
Моутинью
72
Скшипчак
61
Сачек
6
Романчук
14
9
Пулулу
11
Имас
21
Чурлинов
26
Дигес
23
3-2-3-2
25
Тобиаш
12
Панков
3
Капуади
19
Винагре
8
Ойеделе
11
Чодина
22
Вшолек
67
Капустка
82
Лукиньяс
17
Пекхарт
25
Морисита
72
Скшипчак
3
Стойинович
3
Стойинович
72
Скшипчак
8
Моутинью
2
2
8
Моутинью
23
77
77
23
11
Имас
29
Листковски
29
Листковски
11
Имас
21
Чурлинов
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
21
Чурлинов
12
Панков
55
Енджейчик
55
Енджейчик
12
Панков
8
Ойеделе
8
Августиняк
8
Августиняк
8
Ойеделе
25
Морисита
53
53
25
Морисита
17
Пекхарт
28
Гуал
28
Гуал
17
Пекхарт
82
Лукиньяс
19
19
82
Лукиньяс
Остались в запасе
Ягеллония
Легия
1
Макс Стриек
ВР
10
Орельен Нгуямба
ОП
82
Томас Силва
ЦП
51
Alan Rybak
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
87
Габриэль Кобыляк
ВР
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
10
Орельен Нгуямба
ОП
82
Томас Силва
ЦП
51
Alan Rybak
ЦФ
Остались в запасе
87
Габриэль Кобыляк
ВР
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Статистика матча Ягеллония - Легия
3
4
Всего ударов по воротам
12
22
Удары в створ
7
10
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
2
3
Нарушения
13
10
Офсайды
1
1
Количество передач
442
512
Сейвы
8
6
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
8
15
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Bialystok City Stadium, Bialystok
Посещаемость:
20029
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