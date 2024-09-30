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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Краковия - Сталь
Краковия - Сталь: обзор матча 30 сентября 2024
Краковия
30.09.2024, понедельник, 20:00
Польша. Экстракласа, 10 тур
1 : 1
Завершен
Сталь
86'
Б. Каллман (П)
30'
М. Гилламьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краковия - Сталь
Желтая карточка
К. Глик
90'
+6
90'
+1
Замена
K. Wołkowicz
️️️️
D. Tkacz
90'
+1
Замена
Ł. Wolsztyński
️️️️
M. Domański
Замена
M. Bochnak
️️️️
B. Biedrzycki
89'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Каллман
86'
85'
Вторая желтая
M. Senger
74'
Желтая карточка
J. Mądrzyk
72'
Замена
А. Яунземс
️️️️
R. Dadok
70'
Желтая карточка
R. Dadok
Замена
M. Rakoczy
️️️️
М. ван Бурен
61'
Замена
P. Janasik
️️️️
П. Соколовски
61'
60'
Замена
F. Gerbowski
️️️️
S. Krykun
60'
Замена
R. Assayeg
️️️️
И. Шкурин
Замена
Я. Атанасов
️️️️
Д. Кристьян Олафссон
60'
34'
Желтая карточка
M. Senger
30'
ГОЛ! 0:1!
М. Гилламьер
9'
Желтая карточка
М. Гилламьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краковия
23
Генрих Раваш
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
25
Якуб Югаш
(К)
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
88
Патрик Соколовски
ОП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
14
Айдин Хасич
ЦФ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Сталь
39
Jakub Mądrzyk
ВР
21
Mateusz Matras
ЦЗ
96
Robert Dadok
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
18
Piotr Wlazło
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
23
Krystian Getinger
(К)
ЦП
44
Sergiy Krykun
ЦП
17
Илья Шкурин
ЦФ
10
Maciej Domański
ЦФ
22
Marvin Senger
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Краковия
26
Jakub Burek
ВР
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
6
Амир Аль-Аммари
ЦП
11
Fabian Bzdyl
ЦП
77
Patryk Janasik
ЦФ
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
36
Michał Rakoczy
ЦФ
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
66
Алвис Яунземс
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
32
Fryderyk Gerbowski
ЦП
8
Koki Hinokio
ЦП
9
Ravve Assayeg
ЦФ
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
4-1-1-1-3
23
Раваш
20
Олафссон
15
Глик
5
Гицэ
25
Югаш
88
Соколовски
22
10
ван Бурен
9
Каллман
14
Хасич
20
Майгаард
2-1-4-3
39
21
96
6
Гилламьер
19
23
44
18
22
10
17
Шкурин
20
Олафссон
21
Атанасов
21
Атанасов
20
Олафссон
88
Соколовски
77
77
88
Соколовски
22
17
17
22
10
ван Бурен
36
36
10
ван Бурен
96
66
Яунземс
66
Яунземс
96
10
25
25
10
44
32
32
44
17
Шкурин
9
9
17
Шкурин
19
11
11
19
Остались в запасе
Краковия
Сталь
26
Jakub Burek
ВР
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
6
Амир Аль-Аммари
ЦП
11
Fabian Bzdyl
ЦП
Главный тренер
Артур Платек
13
Konrad Jałocha
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
8
Koki Hinokio
ЦП
Главный тренер
Камил Киерес
Остались в запасе
26
Jakub Burek
ВР
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
6
Амир Аль-Аммари
ЦП
11
Fabian Bzdyl
ЦП
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
8
Koki Hinokio
ЦП
Главный тренер
Артур Платек
Главный тренер
Камил Киерес
Статистика матча Краковия - Сталь
1
1
4
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
3
Нарушения
6
14
Офсайды
3
2
Количество передач
483
416
Сейвы
1
6
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Информация о матче
Главный судья:
Patryk Gryckiewicz, Poland
Стадион:
Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Krakow
Посещаемость:
8873
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