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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Краковия - Гурник
Краковия - Гурник: обзор матча 24 августа 2024
Краковия
24.08.2024, суббота, 18:30
Польша. Экстракласа, 6 тур
3 : 2
Завершен
Гурник
73'
А. Хасич
78'
M. Sanchez (АГ)
20'
D. Rasak
33'
Т. Исмахил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краковия - Гурник
Желтая карточка
О. Какабадзе
88'
84'
Красная карточка
K. Szczesniak
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
M. Sanchez
78'
75'
Замена
Хосема
️️️️
А. Букса
75'
Замена
P. Olkowski
️️️️
P. Hellebrand
ГОЛ! 1:2!
А. Хасич
Пас отдал
Б. Каллман
73'
66'
Замена
С. Козуки
️️️️
K. Lukoszek
Замена
П. Соколовски
️️️️
Я. Атанасов
66'
Замена
B. Biedrzycki
️️️️
Д. Кристьян Олафссон
65'
Замена
М. Майгаард
️️️️
А. Аль-Аммари
65'
59'
Замена
K. Szczesniak
️️️️
Л. Захович
58'
Замена
Н. Войтушек
️️️️
Т. Исмахил
57'
Красная карточка
Р. Яницки
Замена
А. Хасич
️️️️
А. Хосконен
46'
33'
ГОЛ! 0:2!
Т. Исмахил
Пас отдал
Э. Янжа
29'
Желтая карточка
Э. Янжа
20'
ГОЛ! 0:1!
D. Rasak
Пас отдал
Т. Исмахил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краковия
23
Генрих Раваш
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
25
Отар Какабадзе
(К)
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
6
Амир Аль-Аммари
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Гурник
2
Manu Sanchez
ЦЗ
2
Dominik Szala
ЦЗ
26
Рафал Яницки
ЦЗ
13
Эрик Янжа
(К)
ЦЗ
26
Damian Rasak
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
17
Kamil Lukoszek
ЦП
21
Александер Букса
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
88
Таофик Исмахил
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
88
Патрик Соколовски
ОП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
20
Karol Knap
ЦП
36
Michał Rakoczy
ЦФ
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
14
Айдин Хасич
ЦФ
Гурник
1
Filip Majchrowicz
ВР
20
Хосема
ЦЗ
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
15
Норберт Войтушек
ЦП
23
Filipe Nascimento
ЦП
30
Nikodem Zielonka
ЦП
41
Соичиро Козуки
ПВ
3-3-2-1-1
23
Раваш
27
Хосконен
5
Гицэ
25
Какабадзе
20
Олафссон
21
Атанасов
25
Югаш
6
Аль-Аммари
8
10
ван Бурен
9
Каллман
4-3-4
2
26
Яницки
13
Янжа
2
26
18
17
90
Захович
88
Исмахил
25
21
Букса
21
Атанасов
88
Соколовски
88
Соколовски
21
Атанасов
20
Олафссон
22
22
20
Олафссон
17
17
6
Аль-Аммари
20
Майгаард
20
Майгаард
6
Аль-Аммари
27
Хосконен
14
Хасич
14
Хасич
27
Хосконен
21
Букса
20
Хосема
20
Хосема
21
Букса
90
Захович
3
3
90
Захович
18
16
16
18
88
Исмахил
15
Войтушек
15
Войтушек
88
Исмахил
17
41
Козуки
41
Козуки
17
Остались в запасе
Краковия
Гурник
13
Sebastian Madejski
ВР
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
20
Karol Knap
ЦП
36
Michał Rakoczy
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
1
Filip Majchrowicz
ВР
23
Filipe Nascimento
ЦП
30
Nikodem Zielonka
ЦП
Главный тренер
Ян Урбан
Остались в запасе
13
Sebastian Madejski
ВР
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
20
Karol Knap
ЦП
36
Michał Rakoczy
ЦФ
Остались в запасе
1
Filip Majchrowicz
ВР
23
Filipe Nascimento
ЦП
30
Nikodem Zielonka
ЦП
Главный тренер
Артур Платек
Главный тренер
Ян Урбан
Статистика матча Краковия - Гурник
1
2
1
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
8
Офсайды
2
0
Количество передач
371
452
Сейвы
0
2
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
9
5
Матчи команд
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Информация о матче
Главный судья:
Malec Pawel, Poland
Стадион:
Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Krakow
Посещаемость:
10106
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