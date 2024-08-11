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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лехия - Заглембе
Лехия - Заглембе: обзор матча 11 августа 2024
Лехия
11.08.2024, воскресенье, 15:45
Польша. Экстракласа, 4 тур
1 : 1
Завершен
Заглембе
48'
T. Bobcek
76'
В. Сейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лехия - Заглембе
88'
Желтая карточка
A. Radwanski
Замена
С. Булеца
️️️️
K. Wendt
81'
81'
Замена
B. Kłudka
️️️️
Т. Пенько
76'
ГОЛ! 1:1!
В. Сейк
Пас отдал
A. Radwanski
Желтая карточка
К. Мена
75'
Замена
T. Neugebauer
️️️️
Р. Капич
74'
Замена
K. Sezonienko
️️️️
T. Bobcek
73'
71'
Замена
В. Сейк
️️️️
D. Kurminowski
71'
Замена
A. Radwanski
️️️️
Д. Дабровски
71'
Замена
P. Kusztal
️️️️
М. Вдовяк
Замена
T. Wójtowicz
️️️️
М. Хлан
67'
ГОЛ! 1:0!
T. Bobcek
Пас отдал
М. Хлан
48'
Желтая карточка
K. Wendt
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лехия
29
Богдан Сарнавский
ВР
97
Конрадо
ЛЗ
94
Loup Gueho
ЦЗ
4
Elias Olsson
ЦЗ
30
Камило Мена
ЛВ
79
Dominik Pila
ЦП
6
Karl Wendt
ЦП
10
Рифет Капич
(К)
ЦП
6
Ivan Zhelizko
ЦП
33
Максим Хлан
АП
89
T. Bobcek
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Заглембе
30
Доминик Гладун
ВР
31
Igor Orlikowski
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
13
Mateusz Grzybek
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
8
Дамьян Дабровски
(К)
ЦП
6
Tomasz Makowski
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
91
D. Kurminowski
ЦФ
3
Луиш Мата
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Лехия
1
Szymon Weirauch
ВР
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
4
A. Chindris
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
17
Adam Radwanski
ЦП
39
Filip Kocaba
ЦП
23
Patryk Kusztal
ЦП
10
Вацлав Сейк
ЦФ
3-4-2-1
29
Сарнавский
97
Конрадо
4
94
79
10
Капич
6
6
30
Мена
33
Хлан
89
3-4-1-2
30
Гладун
31
5
13
6
21
Пенько
7
8
Дабровски
7
Вдовяк
3
Мата
91
33
Хлан
33
33
33
Хлан
10
Капич
99
99
10
Капич
6
10
Булеца
10
Булеца
6
89
79
79
89
21
Пенько
2
2
21
Пенько
8
Дабровски
17
17
8
Дабровски
7
Вдовяк
23
23
7
Вдовяк
91
10
Сейк
10
Сейк
91
Остались в запасе
Лехия
Заглембе
1
Szymon Weirauch
ВР
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
4
A. Chindris
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
1
Jasmin Burić
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
39
Filip Kocaba
ЦП
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Остались в запасе
1
Szymon Weirauch
ВР
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
4
A. Chindris
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Остались в запасе
1
Jasmin Burić
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
39
Filip Kocaba
ЦП
Главный тренер
Шимон Грабовски
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Статистика матча Лехия - Заглембе
2
1
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
12
9
Офсайды
2
0
Количество передач
381
459
Сейвы
3
3
Точность передач %
79
83
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
14
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Лехия
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Лехия
1 : 2
17.05.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Видзев
3 : 1
09.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Радомяк
3 : 1
04.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Лехия
1 : 2
25.04.2026
Ракув
Заглембе
Польша. Экстракласа, 17 тур
Заглембе
- : -
04.12.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Информация о матче
Главный судья:
Павел Рачковски
Стадион:
Polsat Plus Arena Gdańsk, Gdansk
Посещаемость:
12740
Новости команд
Все
Лехия
Заглембе
В одной из европейских лиг 17 клубов претендуют на титул за 6 туров до финиша
13 апреля
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2022.04.26 13:59
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5
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2020.01.28 18:49
1
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2020.01.21 16:49
1
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5
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6
В одной из европейских лиг 17 клубов претендуют на титул за 6 туров до финиша
13 апреля
3
Оскорблявший Россию Хацкевич со скандалом покинул польский «Заглембе»
2024.04.06 12:36
1
Жигулев – о дискриминации россиян в Европе: «Я лично с такими проблемами не сталкивался»
2022.04.26 15:58
1
Жигулев: «Заглембе» – политический клуб. Расторжение контракта было вопросом времени»
2022.04.26 13:59
Покинувший «Заглембе» Башкиров прибыл в расположение «Рубина»
2022.04.25 23:21
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