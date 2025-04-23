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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Хайдук - Истра 1961
Хайдук - Истра 1961: обзор матча 23 апреля 2025
Хайдук
23.04.2025, среда, 18:30
Хорватия. Футбольная лига, 31 тур
0 : 1
Завершен
Истра 1961
35'
V. Rozić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хайдук - Истра 1961
90'
+1
Замена
I. Ćalušić
️️️️
С. Лончар
90'
Замена
S. Blagojević
️️️️
A. Maurić
84'
Замена
K. Fućak
️️️️
Г. Гагуа
Замена
А. Трайковски
️️️️
Н. Русин
70'
64'
Замена
М. Хайстер
️️️️
V. Rozić
Замена
Ф. Кровинович
️️️️
Р. Пукштас
54'
Замена
B. Durdov
️️️️
М. Шего
54'
35'
ГОЛ! 0:1!
V. Rozić
Пас отдал
М. Лисица
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайдук
32
Шимун Хргович
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
21
Рокас Пукштас
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
28
Роко Брайкович
ПВ
10
Марко Ливайя
ЦФ
11
Мишель Шего
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
13
Ivan Lucic
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Истра 1961
21
Lovro Majkić
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
97
Адван Кадушич
ЦЗ
25
Морис Валинчич
ЦЗ
10
Стипе Лончар
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
7
Vinko Rozić
ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
16
Вилле Коски
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Хайдук
33
Тони Силич
ВР
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
43
Niko Đolonga
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
14
Нико Сигур
ОП
20
Anthony Kalik
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
6
M. Capan
ЦП
26
Josip Elez
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
Истра 1961
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
1
Franko Kolić
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
77
Стефан Келлер
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
7
Slavko Blagojević
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
57
Kristian Fućak
ЦФ
4-2-1-4
32
Хргович
21
17
Мельняк
22
Уремович
21
Пукштас
11
Ракитич
28
Брайкович
10
Ливайя
13
31
Русин
11
Шего
3-4-1-2
21
15
Марешич
97
Кадушич
25
Валинчич
5
Радошевич
8
7
10
Лончар
21
Лисица
16
Коски
29
Гагуа
21
Пукштас
10
Кровинович
10
Кровинович
21
Пукштас
31
Русин
7
Трайковски
7
Трайковски
31
Русин
11
Шего
34
34
11
Шего
7
2
Хайстер
2
Хайстер
7
8
7
7
8
10
Лончар
27
27
10
Лончар
29
Гагуа
57
57
29
Гагуа
Остались в запасе
Хайдук
Истра 1961
33
Тони Силич
ВР
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
43
Niko Đolonga
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
14
Нико Сигур
ОП
20
Anthony Kalik
ЦП
6
M. Capan
ЦП
26
Josip Elez
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
1
Franko Kolić
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
77
Стефан Келлер
ЦЗ
36
Irfan Ramić
ЦП
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
33
Тони Силич
ВР
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
43
Niko Đolonga
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
14
Нико Сигур
ОП
20
Anthony Kalik
ЦП
6
M. Capan
ЦП
26
Josip Elez
ЦФ
Остались в запасе
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
1
Franko Kolić
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
77
Стефан Келлер
ЦЗ
36
Irfan Ramić
ЦП
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Хайдук - Истра 1961
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
10
14
Офсайды
2
1
Количество передач
409
429
Сейвы
2
5
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Хайдук
4 : 1
29.11.2026
Рудеш
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Рудеш
- : -
05.12.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
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Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Информация о матче
Главный судья:
Матео Эрцег
Стадион:
Полюд
Посещаемость:
23163 из 35000 зрителей (66%)
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