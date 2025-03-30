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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Вараждин - Динамо Загреб
Вараждин - Динамо Загреб: обзор матча 30 марта 2025
Вараждин
30.03.2025, воскресенье, 19:45
Хорватия. Футбольная лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Загреб
76'
Д. Митровски
82'
Б. Петкович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вараждин - Динамо Загреб
Замена
E. Alic
️️️️
М. Вук
86'
84'
Замена
С. Куленович
️️️️
Л. Стойкович
82'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Петкович
ГОЛ! 1:0!
Д. Митровски
76'
74'
Замена
А. Ходжа
️️️️
М. Пьяца
73'
Замена
С. Ристовски
️️️️
Б. Франьич
65'
Замена
Б. Петкович
️️️️
В. Канга
63'
Желтая карточка
С. Ристовски
Замена
Д. Митровски
️️️️
А. Латкович
61'
Замена
A. Mazari
️️️️
M. Dabro
61'
Желтая карточка
M. Mladenovski
45'
+6
Замена
Л. Ба
️️️️
М. Барач
45'
+5
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вараждин
1
Oliver Zelenika
ВР
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
23
Фране Маглица
ПЗ
7
Матей Вук
ЛВ
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
24
Mario Marina
ЦП
10
Алекса Латкович
ЦП
22
Luka Mamić
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
10
Лука Стойкович
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
8
Петар Сучич
ОП
27
Йосип Мишич
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Вараждин
21
Josip Silić
ВР
5
Ламин Ба
ЦЗ
3
Vane Jovanov
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
14
Jaime Sierra
ЦП
11
Jurica Poldrugač
ЦП
20
Димитар Митровски
ПВ
20
Atdhe Mazari
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
10
Mario Čuić
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
14
Хан Оливерас
ЛЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
45
Ариян Адеми
ЦП
9
Leon Belcar
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
17
Сандро Куленович
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
4-3-1-2
1
13
44
Барач
25
23
Маглица
8
24
10
Латкович
7
Вук
7
22
3-2-2-1-2
33
Невистич
18
Пьерр-Габриэль
3
Ммае
28
Теофил-Катерин
4
Франьич
8
Сучич
27
Мишич
20
Батурина
10
Стойкович
9
Канга
7
Пьяца
44
Барач
5
Ба
5
Ба
44
Барач
10
Латкович
20
Митровски
20
Митровски
10
Латкович
7
20
20
7
7
Вук
2
2
7
Вук
4
Франьич
33
Ристовски
33
Ристовски
4
Франьич
7
Пьяца
11
Ходжа
11
Ходжа
7
Пьяца
10
Стойкович
17
Куленович
17
Куленович
10
Стойкович
9
Канга
9
Петкович
9
Петкович
9
Канга
Остались в запасе
Вараждин
Динамо Загреб
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
14
Jaime Sierra
ЦП
11
Jurica Poldrugač
ЦП
4
Luka Škaričić
ЦФ
10
Mario Čuić
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
24
Даниэль Загорац
ВР
14
Хан Оливерас
ЛЗ
45
Ариян Адеми
ЦП
9
Leon Belcar
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
12
Петар Бочкай
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Остались в запасе
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
14
Jaime Sierra
ЦП
11
Jurica Poldrugač
ЦП
4
Luka Škaričić
ЦФ
10
Mario Čuić
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
14
Хан Оливерас
ЛЗ
45
Ариян Адеми
ЦП
9
Leon Belcar
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
12
Петар Бочкай
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
Главный тренер
Никола Сафарич
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Статистика матча Вараждин - Динамо Загреб
1
1
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
19
11
Офсайды
1
0
Количество передач
324
492
Сейвы
0
4
Точность передач %
71
84
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Матчи команд
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Рудеш
0 : 2
21.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Коларич
Стадион:
Stadion Varteks, Varaždin
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