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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Динамо Загреб - Горица
Динамо Загреб - Горица: обзор матча 15 февраля 2025
Динамо Загреб
15.02.2025, суббота, 19:30
Хорватия. Футбольная лига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Горица
33'
В. Канга
75'
М. Пьяца
90+6'
С. Куленович
27'
А. Элези
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Горица
ГОЛ! 3:1!
С. Куленович
Пас отдал
А. Ходжа
90'
+6
Желтая карточка
А. Ходжа
90'
+1
89'
Желтая карточка
S. Bralic
Замена
С. Куленович
️️️️
В. Канга
88'
77'
Замена
M. Kolar
️️️️
М. Ндокит
77'
Замена
S. Bralic
️️️️
M. Steenvoorden
ГОЛ! 2:1!
М. Пьяца
Пас отдал
М. Батурина
75'
68'
Желтая карточка
М. Ндокит
Замена
А. Ходжа
️️️️
Х. Кордоба
62'
Замена
С. Ристовски
️️️️
Р. Торренте
62'
Замена
Л. Качавенда
️️️️
Л. Стойкович
46'
Желтая карточка
К. Теофил-Катерин
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
В. Канга
Пас отдал
М. Пьяца
33'
32'
Желтая карточка
А. Элези
27'
ГОЛ! 0:1!
А. Элези
Пас отдал
Г. Сикошек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
26
Никола Чавлина
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
10
Лука Стойкович
ЛВ
45
Ариян Адеми
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
70
Хуан Кордоба
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Горица
31
Ivan Banić
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
20
Агон Элези
ОП
77
Valentino Majstorović
ЦП
4
Адрион Паязити
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
9
Filip Čuić
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
14
Хан Оливерас
ЛЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
6
Бранко Павич
ОП
60
Fallou Faye
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
17
Сандро Куленович
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
Горица
1
Карло Жигер
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
29
Slavko Bralic
ЦЗ
24
Mateo Bašić
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
50
Анте Эрцег
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
4-2-2-2
26
Чавлина
28
Теофил-Катерин
3
Ммае
16
Торренте
18
Пьерр-Габриэль
45
Адеми
20
Батурина
10
Стойкович
70
Кордоба
9
Канга
7
Пьяца
3-1-2-1-3
31
4
2
Кризманич
20
Сикошек
20
Элези
77
4
Паязити
7
Халилович
5
20
Ндокит
9
16
Торренте
33
Ристовски
33
Ристовски
16
Торренте
10
Стойкович
80
Качавенда
80
Качавенда
10
Стойкович
70
Кордоба
11
Ходжа
11
Ходжа
70
Кордоба
9
Канга
17
Куленович
17
Куленович
9
Канга
4
29
29
4
20
Ндокит
21
21
20
Ндокит
Остались в запасе
Динамо Загреб
Горица
24
Даниэль Загорац
ВР
14
Хан Оливерас
ЛЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
8
Петар Сучич
ОП
6
Бранко Павич
ОП
60
Fallou Faye
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
15
Niko Galešić
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
1
Карло Жигер
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
24
Mateo Bašić
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
50
Анте Эрцег
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
14
Хан Оливерас
ЛЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
8
Петар Сучич
ОП
6
Бранко Павич
ОП
60
Fallou Faye
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
15
Niko Galešić
ЦФ
Остались в запасе
1
Карло Жигер
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
24
Mateo Bašić
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
50
Анте Эрцег
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Главный тренер
Райко Видович
Статистика матча Динамо Загреб - Горица
2
3
Всего ударов по воротам
13
2
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
0
Нарушения
7
25
Офсайды
2
0
Количество передач
597
344
Сейвы
0
4
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Информация о матче
Главный судья:
Zdenko Lovric, Croatia
Стадион:
Максимир
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