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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Истра 1961 - Хайдук
Истра 1961 - Хайдук: обзор матча 15 февраля 2025
Истра 1961
15.02.2025, суббота, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Хайдук
13'
V. Rozić
29'
А. Саньянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истра 1961 - Хайдук
Желтая карточка
V. Rozić
79'
77'
Замена
A. Kalik
️️️️
А. Саньянг
Желтая карточка
Д. Марешич
74'
72'
Желтая карточка
Ф. Уремович
71'
Замена
Н. Русин
️️️️
М. Шего
Замена
Г. Гагуа
️️️️
K. Fućak
63'
Желтая карточка
Л. Богдан
57'
Желтая карточка
A. Maurić
55'
Замена
Л. Богдан
️️️️
В. Коски
46'
46'
Замена
Я. Млакар
️️️️
Ф. Кровинович
29'
ГОЛ! 1:1!
А. Саньянг
Пас отдал
М. Ливайя
Желтая карточка
М. Хайстер
18'
ГОЛ! 1:0!
V. Rozić
Пас отдал
A. Maurić
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истра 1961
21
Lovro Majkić
ВР
25
Морис Валинчич
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
8
Antonio Maurić
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
7
Vinko Rozić
ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
16
Вилле Коски
ЦФ
57
Kristian Fućak
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Хайдук
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
14
Нико Сигур
ОП
10
Филип Кровинович
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
11
Мишель Шего
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
13
Ivan Lucic
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Истра 1961
1
Franko Kolić
ВР
12
Marko Juršić
ВР
77
Стефан Келлер
ЦЗ
21
Лука Богдан
ЦЗ
38
Raul Kumar
ЦЗ
97
Адван Кадушич
ЦЗ
66
Israel Ayuma
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
Хайдук
33
Тони Силич
ВР
36
Marino Skelin
ЦЗ
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
9
Ян Млакар
ЛВ
6
M. Capan
ЦП
21
Рокас Пукштас
ЦП
20
Anthony Kalik
ЦП
28
Роко Брайкович
ПВ
31
Назарий Русин
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
3-4-1-2
21
25
Валинчич
15
Марешич
2
Хайстер
8
10
Лончар
7
5
Радошевич
21
Лисица
57
16
Коски
3-1-2-1-4
5
Диалло
22
Уремович
32
Хргович
14
Сигур
10
Кровинович
11
Ракитич
7
Саньянг
13
26
10
Ливайя
11
Шего
16
Коски
21
Богдан
21
Богдан
16
Коски
57
29
Гагуа
29
Гагуа
57
7
Саньянг
20
20
7
Саньянг
10
Кровинович
9
Млакар
9
Млакар
10
Кровинович
11
Шего
31
Русин
31
Русин
11
Шего
Остались в запасе
Истра 1961
Хайдук
1
Franko Kolić
ВР
12
Marko Juršić
ВР
77
Стефан Келлер
ЦЗ
38
Raul Kumar
ЦЗ
97
Адван Кадушич
ЦЗ
66
Israel Ayuma
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
28
Роко Брайкович
ПВ
33
Тони Силич
ВР
36
Marino Skelin
ЦЗ
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
6
M. Capan
ЦП
21
Рокас Пукштас
ЦП
79
Стипе Биук
ЛВ
34
Bruno Durdov
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
1
Franko Kolić
ВР
12
Marko Juršić
ВР
77
Стефан Келлер
ЦЗ
38
Raul Kumar
ЦЗ
97
Адван Кадушич
ЦЗ
66
Israel Ayuma
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
Остались в запасе
28
Роко Брайкович
ПВ
33
Тони Силич
ВР
36
Marino Skelin
ЦЗ
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
6
M. Capan
ЦП
21
Рокас Пукштас
ЦП
79
Стипе Биук
ЛВ
34
Bruno Durdov
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Истра 1961 - Хайдук
5
1
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
2
7
Нарушения
12
6
Офсайды
2
3
Количество передач
383
413
Сейвы
3
2
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Матчи команд
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Рудеш
- : -
05.12.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Хайдук
4 : 1
29.11.2026
Рудеш
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Информация о матче
Главный судья:
Игор Паяч
(Свети-Иван-Зелина)
Стадион:
Stadion Aldo Drosina, Pula
Новости команд
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Истра 1961
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«Хайдук» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига конференций: шансы «Хайдука» и «Аякса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
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