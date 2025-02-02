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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Осиек - Динамо Загреб
Осиек - Динамо Загреб: обзор матча 02 февраля 2025
Осиек
02.02.2025, воскресенье, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Загреб
60'
M. Soldo
57'
Л. Стойкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осиек - Динамо Загреб
Желтая карточка
Р. Юришич
90'
+5
Замена
P. Lima
️️️️
Т. Дантас
90'
82'
Замена
А. Ходжа
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
65'
Замена
С. Ристовски
️️️️
К. Теофил-Катерин
65'
Замена
С. Куленович
️️️️
Л. Стойкович
65'
Замена
А. Адеми
️️️️
М. Батурина
60'
Желтая карточка
К. Теофил-Катерин
ГОЛ! 1:1!
M. Soldo
Пас отдал
Т. Дантас
60'
57'
ГОЛ! 0:1!
Л. Стойкович
Пас отдал
М. Пьяца
36'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
Б. Франьич
Желтая карточка
A. Jakupovic
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
21
Роко Юришич
ЛЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
11
Наил Омерович
ПЗ
6
Хрвойе Бабец
ОП
26
Тиагу Дантас
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
34
Anton Matković
ЦФ
9
A. Jakupovic
ЦФ
Динамо Загреб
26
Никола Чавлина
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
10
Лука Стойкович
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Йосип Мишич
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Осиек
32
Tin Sajko
ВР
20
Jan Hlapčić
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
98
Šimun Mikolčić
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
21
Pedro Lima
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
27
Эрнани
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
39
Мауро Перкович
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
6
Бранко Павич
ОП
45
Ариян Адеми
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
70
Хуан Кордоба
ПВ
17
Сандро Куленович
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
3-3-2-2
31
Маленица
13
Туйя
5
Мкртчян
34
21
Юришич
6
Бабец
11
Омерович
26
Дантас
14
9
34
4-1-2-1-2
26
Чавлина
18
Пьерр-Габриэль
3
Ммае
16
Торренте
28
Теофил-Катерин
4
Франьич
27
Мишич
20
Батурина
10
Стойкович
9
Канга
7
Пьяца
26
Дантас
21
21
26
Дантас
28
Теофил-Катерин
33
Ристовски
33
Ристовски
28
Теофил-Катерин
20
Батурина
45
Адеми
45
Адеми
20
Батурина
4
Франьич
11
Мбюкю
11
Мбюкю
4
Франьич
18
Пьерр-Габриэль
11
Ходжа
11
Ходжа
18
Пьерр-Габриэль
10
Стойкович
17
Куленович
17
Куленович
10
Стойкович
Остались в запасе
Осиек
Динамо Загреб
32
Tin Sajko
ВР
20
Jan Hlapčić
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
98
Šimun Mikolčić
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
27
Эрнани
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
24
Даниэль Загорац
ВР
39
Мауро Перкович
ЦЗ
6
Бранко Павич
ОП
26
Марко Рог
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
70
Хуан Кордоба
ПВ
15
Niko Galešić
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Остались в запасе
32
Tin Sajko
ВР
20
Jan Hlapčić
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
98
Šimun Mikolčić
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
27
Эрнани
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
39
Мауро Перкович
ЦЗ
6
Бранко Павич
ОП
26
Марко Рог
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
70
Хуан Кордоба
ПВ
15
Niko Galešić
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Статистика матча Осиек - Динамо Загреб
2
1
Всего ударов по воротам
9
20
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
11
Нарушения
10
7
Офсайды
3
3
Количество передач
240
481
Сейвы
7
0
Точность передач %
63
80
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
7
8
Матчи команд
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Динамо Загреб
- : -
06.12.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Информация о матче
Главный судья:
Игор Паяч
(Свети-Иван-Зелина)
Стадион:
Opus Arena, Osijek
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