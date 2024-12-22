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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Динамо Загреб - Вараждин
Динамо Загреб - Вараждин: обзор матча 22 декабря 2024
Динамо Загреб
22.12.2024, воскресенье, 15:00
Хорватия. Футбольная лига, 18 тур
3 : 2
Завершен
Вараждин
9'
Л. Качавенда
26'
A. Boršić (АГ)
74'
М. Пьяца
72'
Д. Загорац (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Вараждин
Желтая карточка
Р. Пьерр-Габриэль
90'
+3
Замена
Л. Римац
️️️️
Л. Качавенда
90'
+3
Замена
T. Baković
️️️️
С. Куленович
90'
+3
Замена
А. Ходжа
️️️️
М. Пьяца
86'
80'
Желтая карточка
J. Poldrugač
77'
Замена
V. Jovanov
️️️️
Ф. Маглица
77'
Замена
J. Poldrugač
️️️️
M. Dabro
ГОЛ! 3:1!
М. Пьяца
74'
72'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Загорац
69'
Желтая карточка
E. Alic
Замена
Д. Шпикич
️️️️
Н. Мбюкю
65'
Желтая карточка
М. Рог
60'
54'
Желтая карточка
N. Tepšić
Желтая карточка
С. Мохаррами
49'
46'
Замена
E. Alic
️️️️
Л. Ба
46'
Замена
А. Латкович
️️️️
A. Boršić
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
A. Boršić
26'
ГОЛ! 1:0!
Л. Качавенда
Пас отдал
Н. Мбюкю
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
10
Лука Стойкович
ЛВ
26
Марко Рог
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
7
Марко Пьяца
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Вараждин
1
Oliver Zelenika
ВР
5
Ламин Ба
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
13
Ivan Nekić
ЦЗ
23
Фране Маглица
ПЗ
9
Leon Belcar
ЦП
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
22
Luka Mamić
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
11
Мишель Шего
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Динамо Загреб
44
Иван Филипович
ВР
33
Иван Невистич
ВР
14
Хан Оливерас
ЛЗ
44
Borna Orlić
ЦЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
35
Noa Mikić
ЦЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
6
Бранко Павич
ОП
37
Tomas Baković
ЦП
70
Хуан Кордоба
ПВ
10
Лео Римац
ЦФ
Вараждин
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
10
Алекса Латкович
ЦП
18
Vito Šegović
ЦП
11
Jurica Poldrugač
ЦП
2
Enes Alic
ЦФ
4-1-3-2
24
Загорац
18
Мохаррами
28
Теофил-Катерин
16
Торренте
18
Пьерр-Габриэль
26
Рог
10
Стойкович
80
Качавенда
11
Мбюкю
17
Куленович
7
Пьяца
3-2-2-3
1
25
16
13
23
Маглица
5
Ба
9
8
11
Шего
7
22
17
Куленович
37
37
17
Куленович
11
Мбюкю
77
Шпикич
77
Шпикич
11
Мбюкю
7
Пьяца
11
Ходжа
11
Ходжа
7
Пьяца
80
Качавенда
10
Римац
10
Римац
80
Качавенда
23
Маглица
3
3
23
Маглица
25
10
Латкович
10
Латкович
25
7
11
11
7
5
Ба
2
2
5
Ба
Остались в запасе
Динамо Загреб
Вараждин
44
Иван Филипович
ВР
33
Иван Невистич
ВР
14
Хан Оливерас
ЛЗ
44
Borna Orlić
ЦЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
35
Noa Mikić
ЦЗ
6
Бранко Павич
ОП
70
Хуан Кордоба
ПВ
Главный тренер
Ненад Бьелица
21
Josip Silić
ВР
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
18
Vito Šegović
ЦП
Главный тренер
Никола Сафарич
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
33
Иван Невистич
ВР
14
Хан Оливерас
ЛЗ
44
Borna Orlić
ЦЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
35
Noa Mikić
ЦЗ
6
Бранко Павич
ОП
70
Хуан Кордоба
ПВ
Остались в запасе
21
Josip Silić
ВР
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
18
Vito Šegović
ЦП
Главный тренер
Ненад Бьелица
Главный тренер
Никола Сафарич
Статистика матча Динамо Загреб - Вараждин
3
3
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
14
11
Офсайды
2
2
Количество передач
400
430
Сейвы
5
4
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Рудеш
0 : 2
21.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Информация о матче
Главный судья:
Ante Terzic, Croatia
Стадион:
Максимир
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