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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Горица - Хайдук
Горица - Хайдук: обзор матча 07 декабря 2024
Горица
07.12.2024, суббота, 19:30
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Хайдук
50'
К. Кризманич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Горица - Хайдук
90'
+5
Пенальти не реализован!
М. Ливайя
Желтая карточка
Д. Павлович
85'
Замена
M. Matković
️️️️
Д. Миканович
83'
Замена
M. Steenvoorden
️️️️
М. Джу
77'
77'
Замена
А. Трайковски
️️️️
Р. Пукштас
Замена
Д. Павлович
️️️️
М. Ндокит
67'
66'
Желтая карточка
З. Шарлия
62'
Замена
Л. Даяку
️️️️
С. Биук
54'
Замена
B. Durdov
️️️️
И. Диалло
54'
Замена
Я. Бенрау
️️️️
Ф. Кровинович
ГОЛ! 1:0!
К. Кризманич
Пас отдал
J. Pršir
50'
Желтая карточка
M. Kolar
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Горица
31
Ivan Banić
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
22
Mario Maloča
ЦЗ
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
77
Valentino Majstorović
ЦП
12
Месаке Джу
ПВ
5
Mateo Leš
ЦФ
18
Jurica Pršir
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Хайдук
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
14
Нико Сигур
ОП
10
Филип Кровинович
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Рокас Пукштас
ЦП
13
Ivan Lucic
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Горица
1
Карло Жигер
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
17
Vinko Skrbin
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
99
Medin Gashi
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
Хайдук
91
Ловре Калинич
ВР
36
Marino Skelin
ЦЗ
37
Noa Skoko
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
35
Luka Jurak
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
28
Роко Брайкович
ПВ
26
Josip Elez
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
43
Леон Даяку
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
4-1-1-4
31
6
22
2
Кризманич
24
Миканович
77
12
Джу
5
21
20
Ндокит
18
4-1-3-1-2
31
Шарлия
21
5
Диалло
17
Мельняк
14
Сигур
10
Кровинович
11
Ракитич
21
Пукштас
79
Биук
10
Ливайя
13
12
Джу
4
4
12
Джу
24
Миканович
34
34
24
Миканович
20
Ндокит
8
Павлович
8
Павлович
20
Ндокит
10
Кровинович
45
Бенрау
45
Бенрау
10
Кровинович
5
Диалло
34
34
5
Диалло
21
Пукштас
7
Трайковски
7
Трайковски
21
Пукштас
79
Биук
43
Даяку
43
Даяку
79
Биук
Остались в запасе
Горица
Хайдук
1
Карло Жигер
ВР
21
Ante Sušak
ЦЗ
17
Vinko Skrbin
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
99
Medin Gashi
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
28
Роко Брайкович
ПВ
91
Ловре Калинич
ВР
36
Marino Skelin
ЦЗ
37
Noa Skoko
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
35
Luka Jurak
ЦП
26
Josip Elez
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
1
Карло Жигер
ВР
21
Ante Sušak
ЦЗ
17
Vinko Skrbin
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
99
Medin Gashi
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
Остались в запасе
28
Роко Брайкович
ПВ
91
Ловре Калинич
ВР
36
Marino Skelin
ЦЗ
37
Noa Skoko
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
35
Luka Jurak
ЦП
26
Josip Elez
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Горица - Хайдук
2
1
Всего ударов по воротам
10
26
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
15
Нарушения
11
12
Офсайды
2
0
Количество передач
288
514
Сейвы
4
2
Точность передач %
75
82
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
0
15
Удары из пределов штрафной
9
19
Удары из-за пределов штрафной
1
7
Матчи команд
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Хайдук
4 : 1
29.11.2026
Рудеш
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Бель
Стадион:
Gradski stadion Velika Gorica, Velika Gorica
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